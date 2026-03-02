Fatu Diallo es queda a tocar del podi en la seva estrena en un estatal absolut

Fatoumata Diallo va fregar el podi en el salt d'alçada del Campionat d'Espanya Absolut ST celebrat aquest cap de setmana a València. La sabadellenca va saltar 1.75 metres, el mateix que les tres atletes que van penjar-se el bronze, però es va haver de conformar amb el novè lloc. De tercera a novena per dos intents. Diallo va aconseguir la marca en el seu tercer intent, mentre que Laura Alegre, la jove Júlia Vives i la seva companya de generació, Ona Bonet, ho van fer en el primer intent, tot i que no van poder millorar el registre en les posteriors alçades. En la prova, es va imposar Una Stancev, amb 1.86, mentre que Aitana Alonso va ser plata amb 1.82.
Per sobre de la saltadora de la JAS també van acabar Julene Bouzo i Paula López, que van fer l'1.75 en el segon intent, i Iria Soler, que va necessitar tres intents, però la resta d'alçades les va superar en menys intents que la sabadellenca, que va provar de saltar l'1.79, però no va aconseguir millorar la marca. Una estrena satisfactòria, tot i que agredolça per a la Fatu, que arribava amb molèsties i es va quedar molt a prop de pujar al podi en el seu primer campionat estatal absolut en pista coberta.
D'altra banda, el Roger Martínez també va finalitzar la competició amb un regust estrany. El sabadellenc va aconseguir una gran marca de 8:02 en la classificatòria dels 60 metres tanques, que li va valer per a aconseguir la novena posició en el sumari i un dels llocs a les semifinals. En les 'semis' no va poder estar al seu millor nivell i va ser dotzè amb un temps de 8:23. Els favorits van complir els pronòstics i el guanyador va ser l'atleta local, en la competició, Quique Llopis (7.51) amb Asier Martínez en la segona posició (7.65) i John Cabang completant el podi (7.74).