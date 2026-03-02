Doble victòria de l'OAR Gràcia al Boccaccio

Cap de setmana rodó al Boccaccio Arena. Els dos principals equips de l'OAR Gràcia van aconseguir el triomf, de forma consecutiva en la jornada de dissabte. El masculí, a Primera Nacional, va guanyar de forma ajustada el CH Sant Esteve de Palautordera (35-33) en un duel molt competit, mentre que el femení, de Divisió d'Honor Plata, va imposar-se a l'Handbol Ribes (36-30) per mantenir l'estela dels equips capdavanters de la taula en la lluita per una de les places d'accés a la fase d'ascens.
Les de Pol Ibáñez van haver de sobreposar-se a un inici igualat en què els primers parcials van ser per al conjunt visitant. Poc després de l'equador, les gracienques van aconseguir posar-se per davant i fins i tot situar-se amb un marge de dos gols fins al 16-14 al descans. A la represa, les del Garraf van poder mantenir-se en el partit fins poc després de la meitat del segon temps, quan les blanc-i-verdes van accelerar i ja es van distanciar de forma definitiva. Amb aquest triomf, el conjunt dirigit per Ibáñez suma la seva segona victòria consecutiva i se situa en la cinquena posició, a cinc del segon lloc que ocupa un BM Elche que visitarà aviat el Boccaccio en el duel ajornat de fa dues setmanes. Abans, la pròxima setmana, l'OAR visitarà l'Almassora, novè classificat.
El masculí, per la seva banda, va haver de suar de valent per sumar els punts a casa. El Sant Esteve va començar el duel manant en el marcador i fins i tot va aconseguir una renda de dos o tres gols en bona part del primer temps. Un bon parcial abans del descans va situar per davant els sabadellencs al pas per vestidors (17-16). En la segona meitat, els visitants van tornar a portar el pes del marcador fins que a l'equador, el conjunt gracienc va avançar-se i va estar més encertat en els últims minuts per sumar un treballat triomf. Els de Pere Ayats pugen fins al vuitè lloc i, aquesta setmana, viuran un doble duel a domicili: dijous a la pista de La Salle Montcada i dissabte la del Bordils.