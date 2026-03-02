ARA A PORTADA
-
Llistes sanitàries a Sabadell: quants dies he d'esperar perquè un especialista em visiti, m'operi o em faci una prova? Sergi Gonzàlez Reginaldo
-
-
-
Preocupació en un institut de Sabadell per una baralla a la sortida i alumnes gravant amb el mòbil Redacció
-
Muriel Casals, recordada a Sabadell en un emotiu homenatge pel desè aniversari de la seva mort León Guerrero
Preocupació en un institut de Sabadell per una baralla a la sortida i alumnes gravant amb el mòbil
La direcció va enviar un correu a les famílies per alertar de la situació