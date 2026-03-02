ARA A PORTADA

Preocupació en un institut de Sabadell per una baralla a la sortida i alumnes gravant amb el mòbil

La direcció va enviar un correu a les famílies per alertar de la situació

  La façana de l'institut Ferran Casablancas
Publicat el 02 de març de 2026 a les 12:47
Actualitzat el 02 de març de 2026 a les 13:01

L’institut Ferran Casablancas de Sabadell ha informat recentment les famílies d’uns "fets greus" que van tenir lloc fora del centre i que han generat preocupació dins de la comunitat educativa de l'institut. Dilluns passat, es va produir una baralla entre alumnes a la sortida del centre que va aplegar una munió d'estudiants per observar, alimentar la situació, gravar amb els mòbils i mofar-se, com lamenta la direcció del centre en una carta, que ha pogut consultar el Diari de Sabadell. Seguint les Normes d’Organització i Funcionament del centre als implicats més directes ja se'ls ha aplicat les mesures disciplinàries corresponents. I donada la gravetat dels incidents, el centre convocarà presencialment algunes famílies. Tanmateix, l'equip directiu també emfatitza la necessitat d'aturar la figura de "l'espectador" quan es donen casos com aquest.

L’endemà d'aquest episodi, membres de l’equip directiu i del claustre van acudir a la sortida per vetllar per la seguretat. Malgrat que els alumnes implicats en la baralla no hi eren, es va repetir la concentració d’alumnat que buscava presenciar el conflicte i, segons la direcció, en alguns moments van mostrar actituds de falta de respecte envers el professorat. Sobre les gravacions, que corren pels mòbils d'alguns dels alumnes, en la carta la direcció del centre ha recordat a les famílies i als estudiants que la possessió o difusió d’imatges o vídeos de menors sense el seu consentiment pot constituir un delicte greu.

Per abordar la situació, l’institut té previst treballar aquests fets a les hores de tutoria per fomentar el pensament crític i la responsabilitat individual entre l’alumnat. 

