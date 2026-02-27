Els canvis que vindran a la plaça de la Creu Alta

L’Ajuntament de Sabadell iniciarà en els pròxims dies les obres de millora de l’àrea de jocs infantils de la plaça de la Creu Alta, una actuació centrada exclusivament en aquest espai i que, segons el consistori, “mantindrà intacta la zona central on habitualment se celebren activitats festives del barri”, , responent a una de les queixes principals entre diverses entitats de la Creu Alta.
Recentment diverses entitats de la Creu Alta, gairebé una vintena, van criticar aquesta reforma per manca de participació veïnal i pel calendari d’obres, que coincidia amb la festa major del barri. El projecte, amb una inversió de 470.460,67 euros, preveu ampliar i renovar la zona de jocs situada a la cantonada nord de la plaça “per posar-lo al dia i adaptar-lo a les necessitats de les famílies del barri”, com detallen a la pàgina web de l’Ajuntament.
La intervenció inclou una ampliació de 2,8 metres quadrats de l’àrea infantil, que permetrà instal·lar nous elements de joc de gran format i amb criteris d’accessibilitat. Entre les novetats hi haurà un ‘multijoc’ amb dues torres, un joc inclusiu de grans dimensions, gronxadors, balancins, un llit elàstic i estructures de trepa accessibles.
El nou espai combinarà paviment de sorra amb zones de cautxú adaptades als jocs inclusius per garantir-ne l’ús a infants amb diferents capacitats. També es construirà un muret-banc com a límit de l’àrea i es crearà una nova zona d’estada amb arbrat i mobiliari urbà per separar els jocs de la resta de la plaça.
Novetats a la plaça
El projecte contempla igualment la renovació de l’arbrat proper, la plantació de nova vegetació, la modernització del sistema de reg i la instal·lació de bancs i papereres.
Segons fonts municipals, l’actuació forma part d’un pla més ampli de millora d’una desena d’àrees de joc infantil a la ciutat, amb una inversió global de 2,2 milions d’euros dins del programa municipal ‘Els diners als carrers’. Entre els espais inclosos hi ha les places de Montellà, Llívia, Joan Corominas, Castelao, Gernika, Quebec i Magdalena Calonge, així com el Parc Taulí i el Parc de Can Gambús.
La reforma arriba després de les crítiques expressades en les darreres setmanes per diverses entitats del barri, el consistori sosté que la intervenció és puntual i orientada a millorar l’espai infantil sense alterar els usos comunitaris habituals de la plaça.