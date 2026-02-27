Empreses i joves: el repte de trobar l’encaix al mercat

“Aquí al Vallès, en l’àmbit industrial, fa falta molta mà d’obra que estigui qualificada i no en l’àmbit de tecnologia puntera, sinó perfils més tradicionals, com torners o fresadors. Les empreses ens ho demanen, però no hi ha gent qualificada per treballar en aquestes professions”, explica Míriam Togores, coordinadora dels programes d’ocupació de Pimec.
La diagnosi des de la patronal catalana de la petita i mitjana empresa es pot extrapolar a la realitat de moltes empreses de Sabadell i de la comarca, en què, independentment de la branca industrial, l’oferta no s’ajusta a la demanda de les empreses.
Al llarg d’aquests quatre dies de la 10 edició SBD Fira PRO, que aquest dissabte abaixarà el teló, en una edició multitudinària –més de 10.000 persones inscrites, una trentena de centres educatius i prop d’una seixantena d’empreses, al llarg dels quatre dies– s’ha posat de manifest una problemàtica creixent entre el teixit empresarial. Una cita, ben valorada per a les entitats presents per “trobar en un mateix lloc, representants empresarials de diversos sectors juntament amb els docents dels centres educatius per dotar als alumnes de tot el ventall formatiu” i, resoldre, entre altres qüestions, la falta de relleu generacional.
“Les empreses tenen neguit, especialment les petites, per abordar la problemàtica de la falta de relleu generacional, davant la dificultat per trobar personal. En casos concrets, ja no demanen oficials de 1a o 2a. Simplement, persones amb actitud, amb ganes d’aprendre”, afegeix Rosa Rojano, de l’Associació d’Empreses instal·ladores del Vallès, presents a un esdeveniment en què en total s’han ofert fins a 228 llocs de treball i s’han realitzat prop de 330 activitats, amb l’objectiu de reforçar l’orientació acadèmica i laboral, prevenir l’abandonament escolar i fomentar vocacions professionals.
Una qüestió, la de la falta de relleu generacional, que també es viu i es pateix des del Gremi de Flequers de la Província de Barcelona, en apuntar que “tenim una elevada demanda dels nostres agremiats, dels forners, que en moltes ocasions es troben en aquesta situació. Som aquí per oferir als joves un inici a la seva trajectòria professional en un ofici bonic, amb bons resultats”, explica Sílvia Zaragoza, tècnica de formació a l’escola de fleca del col·lectiu.
Ampliar el ventall
Representants del teixit empresarial i el sector educatiu –enguany s’han donat a conèixer 407 ofertes formatives– miren de trobar l’encaix entre la demanda i l’oferta. Una tasca gens senzilla i multifactorial: “Estem en un moment en què les tendències se centren en temes d’intel·ligència artificial i anàlisi de dades, per exemple. Sí que es necessiten aquests perfils professionals, però potser no tant volum amb l’oferta que hi ha. En canvi, els oficis, com electricistes, les empreses industrials del Vallès Occidental sí que necessiten un volum que avui no hi ha”, afegeix Togores.
En aquesta línia, Rojano apunta a l’arribada de les xarxes socials com un dels factors que ajuden a entendre a aquesta problemàtica: “Hi ha hagut un cert canvi, segurament, no tot el que voldríem, en l’oferta formativa, amb més cicles de grau mitjà i superior de formació professional, però hi ha molt jovent que se sent atret per ser ‘influencer’ o dedicar-se al món de l’estètica. Però tothom necessita interruptors i dutxar-se amb aigua calenta”, reflexiona.
Des de Pimec, però, apunten que no és qüestió de falta de ganes, però, segurament, les prioritats de les noves generacions han canviat: “Tenen molt clars els seus drets, cosa que en generacions anteriors, s’estava més predisposat a fer 12 hores, si feia falta, perquè el concepte de feina estava per sobre de tot. Ara, estan disposats a treballar, però la seva feina no és prioritària, volen ingressos però tenir temps lliure”.
Cop de mà de l’administració
Des del teixit empresarial també es demana que per revertir aquesta dinàmica, s’incideixi més en les etapes més primerenques dels estudiants, en concret, en els primers cursos de secundària i ‘trencar’ amb la predominança de l’etapa Batxillerat-Universitat i ampliar el ventall, fent una aposta decidida per la Formació Professional. Sobre aquesta qüestió, Sergi Urbano, de l’Associació d’Empreses instal·ladores del Vallès apunta que “hi ha molts alumnes universitaris que un cop finalitzin els seus estudis, es trobaran que està col·lapsat, l’accés al mercat del treball, per una qüestió de desequilibri entre l’oferta i la demanda”, i advoca perquè des de les administracions s’aposti, també, decididament per aquesta alternativa formativa: “Antigament, hi havia el que es coneixia com l’aprenent. Avui, pràcticament, el cost que li suposa a l’empresa contractar aquest perfil jove és el d’un operari, amb una diferència que oscil·la entre els 200 i els 300. Calen accions decidides en aquesta línia”.
“Estem valorant si FP O ‘BATXI’”, Adrián i Miquel
L’Adrián i el Miquel estudien tercer d’ESO i estan explorant opcions per al seu futur formatiu. Per la seva banda, l’Adrián s’inclina de moment més cap al Batxillerat per després anar a la universitat. “Tinc pensat fer l’itinerari científic o tecnològic, que s’ajusta més al que m’agrada”. En canvi, el Miquel prefereix la Formació Professional, buscant una opció més pràctica que l’acosti directament al món laboral. “Tot i que encara estic acabant de valorar, però és possible que acabi fent cicle formatiu”, diu. “El que tinc clar és que m’agrada la branca del màrqueting”, afegeix. La visita a la Fira els ajuda a conèixer millor les alternatives que s’ajusten a cada trajectòria. “Estem parlant amb gent i veient altres vies formatives”. De moment, es donen un marge: l’any que ve faran quart d’ESO i asseguren que “tindrem temps per acabar-ho de rumiar tranquil·lament”.
“L’FP és molt més pràctica” Natàlia i Clàudia
La Natàlia i la Clàudia estudien ESO i estan valorant fer un cicle formatiu quan acabin. Una s’inclina cap a la salut, mentre que l’altre prefereix l’educació infantil. Preguntades per la formació professional, ambdues valoren molt el seu vessant més pràctic: “Tot és molt més específic, i ens agrada.” La visita a la Fira els ha permès conèixer altres opcions que potser no havien considerat en la seva tria, expliquen.