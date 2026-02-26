Fluidra guanya 176 milions d'euros durant el 2025, un 28% més

Fluidra, referent mundial en equipament i solucions connectades per al sector de la piscina i el wellness, va guanyar 176 milions d'euros durant el 2025, un 28% interanual, segons ha informat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dijous.
Les vendes es van enfilar fins als 2.184 milions d'euros, un 7% més impulsades pel "creixement de volum a totes les regions, una contribució positiva dels preus i l’aportació d’adquisicions recents". L'EBITDA ajustat va créixer fins als 501 milions d'euros, un 9% més a tipus de canvi constant, impulsat per més vendes.
En l’àmbit operatiu, Fluidra ha completat el seu Programa de Simplificació, assolint l’objectiu previst de 100 milions d’euros d’estalvis bruts mitjançant l’optimització de compres i iniciatives d’enginyeria de valor. Sobre aquesta base, la companyia ha posat en marxa un nou pla d’eficiència amb l’objectiu de generar 120 milions d’euros addicionals en productivitat i estalvi de costos entre 2026 i 2030.
De cara al 2026, Fluidra preveu una evolució positiva del negoci i estima un creixement de les vendes d’entre el 3% i el 7% a tipus de canvi constant, amb un marge EBITDA ajustat d’entre el 23,3% i el 24,3% i un augment del benefici net ajustat per acció d’entre el 4% i el 13%.
Com a reflex dels resultats i la confiança en l'evolució del negoci, el Consell d'Administració ha proposat la distribució d'un dividend de 0,65 euros per acció, un 8% més. En cas que els accionistes ho aprovin, Fluidra abonarà un primer pagament de 0,32 euros per acció el 14 de juliol de 2026 i un segon pagament de 0,33 euros per acció el 10 de desembre de 2026. La proposta implica un payout proper al 50% del benefici net ajustat.