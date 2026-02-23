Una societat inversora compra Valero Grup

La companyia sabadellenca Valero Grup canvia de propietat, però continuarà sota la gestió familiar en l’operativa diària del negoci. La societat inversora Valero Bakes S.L. creada el setembre passat, ha adquirit l’empresa amb més de seixanta anys d’història i una trentena de forns de pa, quinze dels quals a la ciutat, repartits entre el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.
Segons consta en el butlletí oficial del registre mercantil, el consell d’administració de la nova propietat està presidit per Xavier Moragas Freixa i amb funcions de conseller delegat solidari Nicolás Patrone Gadea.
Alhora, en aquesta societat també en formen part Santiago Sabatés, Ignacio San Miguel i Artemi Nolla Winkel. Després de l’adquisició, la societat va efectuar dues ampliacions de capital, amb un resultat total de 800.000 euros. Tot i l’entrada de la nova propietat, efectuada a principis de novembre, Esteve Corsellas Valero, tercera generació de la companyia sabadellenca, continua al capdavant de la direcció corporativa.
Amb més de 65 anys, i amb dues fàbriques i una trentena de punts de venda, Valero Grup opera sota dues marques comercials: Antic Tradicional, que fabrica i distribueix masses congelades per al sector retail, i la Panificadora Valero, centrada en fleca i pastisseria, elaborant aquí a Sabadell tot el producte.
Avui dia, al grup sabadellenc hi treballen més de 440 persones. L’any 2025 va tancar-lo amb una facturació de 28 milions d’euros.