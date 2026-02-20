Eurecat, guardonat amb el Premi Nacional a la Transferència del Coneixemet i la Innovació

El Govern de la Generalitat i la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació han guardonat el centre tecnològic Eurecat, amb seu a Cerdanyola, amb el Premi Nacional a la Transferència del Coneixement i la Innovació, per la seva acció continuada durant la seva primera dècada de funcionament per la millora de la competitivitat de les empreses i el benestar social mitjançant la recerca aplicada, la transferència tecnològica i la innovació.
El Premi Nacional a la Transferència del Coneixement i la Innovació, que és el primer cop que es lliura a un centre tecnològic, s'ha anunciat aquest divendres en un acte que ha comptat amb la intervenció de la consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, Núria Montserrat Pulido, i del director general de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, Miquel Gómez Clares, on han estat presents el director general d'Eurecat, Xavier López, i el president d'Eurecat, Daniel Altimiras.
"Aquest reconeixement dona visibilitat a l'impacte de les activitats, capacitats i infraestructures tecnològiques que Eurecat posa a disposició de les empreses i organitzacions que s'han traduït en la darrera dècada en més de 16.000 projectes i serveis d'innovació orientats a transformar processos industrials, crear nous productes i models de negoci, superar reptes de futur i generar nou teixit empresarial de base tecnològica", subratlla el director general d'Eurecat.
En concret, en la primera dècada d’activitat Eurecat ha donat servei a més de 3.500 petites i mitjanes empreses i ha invertit un total de 27 milions d’euros en infraestructures tecnològiques capdavanteres a Catalunya. Així mateix, la capacitat multitecnològica i multisectorial i d’escalat preindustrial de noves solucions s’ha traduït en 250 patents actives i en la creació de 12 spin-offs deeptech, per part del centre tecnològic.