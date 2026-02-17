Better Care repetirà presència al 4YFN

La companyia biotecnològica sabadellenca Better Care, dedicada a la captura, gestió i processament de dades clíniques en qualsevol punt de la ruta assistencial del pacient, serà, novament, al 4YFN / Mobile World Congress, del 2 al 5 de març, juntament amb Catalonia Health.
L’empresa, nascuda l’any 2010 com a spin-off de l’Hospital Parc Taulí, assistirà al congrés mundial per “presentar les nostres solucions que transformen les dades clíniques en decisions clíniques escalables al llarg de tot el recorregut del pacient”, apunten des de la companyia.
Enguany, com a novetat, Better Care formarà part d’una experiència immersiva “única”, en una recreació d’una Unitat de Cures Intensives (UCI) a escala real a l’estand ‘Healthcare of the Future’: “Aquest espai col·laboratiu mostra com la innovació d’avantguarda i la connectivitat s’uneixen per transformar les cures crítiques i potenciar els equips clínics”, afegeixen.
Més de 5.000 llits
En l’actualitat, l’empresa dirigida per Xavier Garcia té presència a una quinzena de països, entre els quals i a més d’Espanya, al Canadà, Brasil, l’Argentina, Finlàndia, Portugal i Luxemburg, on ja monitora a la trentena llarga de centres hospitalaris més de 5.000 llits.
Recentment, Better Care ha participat en el World Health Expo (WHX Dubai) 2026, una de les principals cites de salut global, que va permetre a la companyia “conèixer de primera mà un mercat molt avançat en tecnologia de la salut, obrint la possibilitat de sondejar el sector i participar en projectes d’alt valor”, apunta el CEO de Better Care, Xavier Garcia.