L’empresa Craze Toys amplia la seva presència a Sabadell

La companyia d’origen alemany, amb presència a la ciutat des del 2021, i especialitzada en el disseny, desenvolupament i distribució de joguines, ha anunciat que amplia la seva presència a Sabadell, implantant-se en unes noves oficines corporatives de 630 m2 a la Torre Millenium. “Estem molt a gust aquí a Sabadell, i davant el creixement de l’activitat, hem decidit ampliar, podent-nos quedar a la Torre Millenium”, apunta Nini Mshvidobadze PA to COO de Craze Toys.
Les noves instal·lacions, que estaran plenament operatives d’aquí a un mes i escaig, donaran cabuda a una trentena de professionals, molts dels quals de Sabadell i de la comarca, entre adminsitratius i dissenyadors de producte, així com un ampli i variat showroom. “Estem en un indret immillorable, on tenim transport públic, que facilita als treballadors arribar a la feina i, alhora, quan ho necessitem, també ens facilita captar talent”, apunta Mshvidobadze.
Craze Group opera a través d’un ecosistema de marques pròpies estructurat en tres pilars: joguines (Craze Toys, Galupy i Pasmo), cosmètics (Inkee i Bodyness) i entreteniment. Com a soci estratègic d’estudis i creadors de contingut, el grup també desenvolupa productes sota llicències d’èxit mundial com ara la Patrulla Canina.
Com a referent al sector minorista, Craze Group distribueix els seus productes mitjançant les principals cadenes d’Alemanya i altres mercats internacionals. En col·laboració amb socis com Aldi, Rossmann, Lidl, Coop i Netto, entre d’altres.
En aquesta operació de reestructuració hi ha participat la consultora sabadellenca Calisea Consulting, en l’anàlisi i execució final. “L’objectiu era assegurar una operació fluida i eficient, que no només resolgués una necessitat immediata d’espai, sinó que també estigués alineada amb la cultura corporativa i la visió estratègica de Craze Group”, apunten fonts de la consultora sabadellenca.
Una trentena d’empreses
El ‘sostre’ del Vallès Occidental, la Torre Millenium, acull, juntament amb Calisea i Craze Toys, una trentena d’empreses referents i especialtizades en diversos sectors, com l’enginyeria sabadellenca grup IDP.