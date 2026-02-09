La taxa d’inserció laboral al Vallès Occidental, per sobre la província de Barcelona

Gairebé, una de cada quatre persones residents al Vallès Occidental va aconseguir un contracte laboral durant el 2025. Segons les darreres dades de l’InfoXaloc, el resum anual publicat per la xarxa, la taxa d’inserció laboral de la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (SLO) es va situar al 24% a la comarca, dos punts per sobre a la taxa de la província de Barcelona (22%).
Durant l’any passat, els SLO del Vallès Occidental han gestionat un total de 2.577 ofertes han atès peticions de 3.357 empreses i han acompanyat a 13.087 persones en la seva recerca d’ocupació. La xarxa, de la Diputació de Barcelona, ha gestionat 3.912 insercions laborals, que han acabat en una contractació per a 3.116 persones.
Segons es desprèn de l’InfoXaloc, el perfil de les persones ateses aquest 2025 és el d’una persona en situació d’atur (63%), d’entre 30 o 49 anys (39,4%) o més de 49 anys (31,3%). Predominen les dones (55,7%) sobre els homes (44,2%) i els demandants amb estudis postobligatoris no universitaris (36,7%) o amb secundària obligatòria (26,3%).
Aquesta fotografia es replica entre les persones que finalment van trobar feina al llarg de l’any passat. Són majoria aquelles amb estudis postobligatoris no universitaris (41,3%) i secundaris obligatoris (26%), tot i que s’ha de destacar que el 20,7% de les persones que han aconseguit una ocupació tenen estudis primaris. Pel que fa a l’edat, el 40,2% tenen entre 30 i 49 anys, i pel que fa al gènere, el 55,9% són dones.
En clau provincial, l’InfoXaloc també mostra el perfil de les empreses aquest 2025. El 74,5% dels contractadors pertanyen al sector del comerç, seguit de les del sector industrial (18,7%), la construcció (5,2%) i l’agricultura (1,5%). Sobre les dimensions, predominen les societats que tenen entre 10 i 50 treballadors (35,4%), seguides de les quals tenen fins a 10 persones en nòmina.
Els perfils més sol·licitats
El document també recull les ocupacions més sol·licitades durant el 2025. Les empreses han sol·licitat, per aquest ordre, personal de neteja, empleats administratius, peons per a la indústria manufacturera.