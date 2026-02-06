Banc Sabadell guanya 1.775 milions d'euros el 2025

El Banc Sabadell va tancar el 2025, l'any de la seva victòria en l'opa del BBVA, amb un benefici net atribuït de 1.775 milions d'euros, un 2,8% menys que el 2024. Aquell any, també en plena operació, l'entitat vallesana va registrar un rècord de guanys de 1.827 milions d'euros. De fet, sense els extraordinaris de 2024, el benefici pujaria un 3,4%.
D'altra banda, sense comptar l'aportació de la filial britànica TSB, que el Sabadell s'ha venut al Santander, el benefici del Sabadell hagués estat de 1.458 milions, un 7,4% menys. Els ingressos del negoci bancari del Sabadell -marge d'interessos més comissions netes- se situa en 6.221 milions d'euros el 2025, un 2,5% menys. El marge d'interessos cau un 3,7% anual fins als 4.837 milions pels menors tipus d'interès. En canvi, les comissions netes pugen fins als 1.384 milions, un 2% més. Els costos totals del Banc Sabadell han estat 3.100 milions, un 0,5% més, situant la ràtio d'eficiència en el 49,3%.
Pla de recompra d'accions
El Banc Sabadell ja té el permís del Banc Central Europeu (BCE) per posar en marxa una nova recompra d'accions per valor de fins a 800 milions d'euros i que començarà dilluns vinent. Dels 800 milions, 365 aniran a càrrec dels resultats de 2025 i 435 de l'excés de capital per sobre del 13%.
Conjuntament amb els 700 milions en dividends redistribuïts en efectiu a compte dels resultats, els accionistes hauran cobrat un total de 1.500 milions d'euros en remuneracions, l'equivalent a un 9% de rendibilitat anual.
D'altra banda, el Banc Sabadell també va prometre abonar 50 cèntims per acció de dividend extraordinari per la venda de TSB, el que suposa distribuir en total 4.000 milions en 12 mesos. L'entitat explica que tot plegat confirma el seu "ferm compromís" d'oferir una remuneració "atractiva i recurrent" als accionistes, que es calcula en uns 6.450 milions d'euros per al període 2025-2027, un 40% del valor actual al mercat.