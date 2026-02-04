Obre una nova pizzeria a Sabadell

Dodo Pizza, cadena internacional reconeguda pel seu model de negoci basat en la tecnologia i la qualitat del producte, inaugurarà el seu primer establiment a Sabadell amb una jornada festiva oberta a tota la ciutadania.
L’obertura tindrà lloc el dissabte 7 de febrer, entre les 12.00 i les 23.00 hores, al nou local situat a la Ronda Zamenhof- Per celebrar l’arribada a la ciutat, l’empresa ha organitzat un esdeveniment especial amb promocions exclusives i activitats pensades per a tota la família.
Durant la jornada inaugural, les primeres 250 comandes gaudiran d’un descompte excepcional del 70% en tots els productes de la carta, una iniciativa amb què la marca vol donar a conèixer la qualitat de la seva massa fresca i els ingredients seleccionats que caracteritzen les seves pizzes.
A més de l’oferta gastronòmica, l’obertura inclourà un ampli programa d’animació familiar amb espectacles de màgia, sessions de pintacares, exhibicions de bombolles gegants, activitats de globoflèxia i una roda de la sort amb premis assegurats, entre altres sorpreses.
Amb presència en més de 27 països i més de 1.400 establiments arreu del món, Dodo Pizza es presenta com un projecte global que combina la tradició en l’elaboració de pizza amb l’aplicació de tecnologia avançada per oferir un servei transparent, eficient i adaptat als nous hàbits de consum.