ARA A PORTADA
-
Els túnels ocults que vertebren sota terra l'hospital Parc Taulí de Sabadell: "El primer dia et perds... i el segon, també" Sergi Gonzàlez Reginaldo
-
-
Demanen construir ja l'estació de Rodalies de Can Llong de Sabadell: "Els veïns no es poden quedar tirats" Albert Acín Serra
-
-
VÍDEO | El circuit d'educació viària on s'ensenya als infants de Sabadell les normes de circulació Jan Cañadell Puigmartí
Les obres per aturar les goteres del Mercat Central començaran aquest febrer
Es farà una intervenció per impermeabilitzar els punts per on es filtra l’aigua i evitar que s’acumuli a la coberta