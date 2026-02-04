ARA A PORTADA

Sabadell

Les obres per aturar les goteres del Mercat Central començaran aquest febrer

Es farà una intervenció per impermeabilitzar els punts per on es filtra l’aigua i evitar que s’acumuli a la coberta

  • Exterior del Mercat Central -
Publicat el 04 de febrer de 2026 a les 14:00
Actualitzat el 04 de febrer de 2026 a les 14:05

La reparació de les filtracions d’aigua del Mercat Central hauria de començar “en els pròxims dies”, segons expliquen fonts municipals consultades pel Diari. S’impermeabilitzaran els punts més crítics per on es filtra l’aigua quan plou amb certa intensitat i alhora es preveu aplicar diferents mesures correctores per evitar l’acumulació d’aigua a tota la coberta. La previsió és que els treballs durin dues setmanes, aproximadament.

Amb aquesta intervenció es vol posar fil a l’agulla a les contínues filtracions d’aigua que pateix l’edifici, i que es van fer especialment evidents amb les pluges torrencials del passat 6 de novembre, quan durant uns minuts a causa de la pluja entrava una cortina d’aigua pels quatre accessos principals de l’equipament.

Que hi hagi goteres al Mercat és habitual quan plou, expliquen diferents paradistes. En la majoria de casos l’aigua cau sobre el terra i no directament a les parades i l'afectació no va gaire més enllà d'això. El passat 6 de novembre, però, algunes parades van quedar especialment afectades. Una d’elles, Fruites Just, espera que es facin les obres abans de reparar la teulada de la parada, que va quedar malmesa, juntament amb la il·luminació, a causa de la pluja.

Notícies recomenades