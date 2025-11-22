Les goteres no són d’ara: el Mercat Central reclama obres

Els paradistes del
Mercat Central reclamen actuacions estructurals que posin fi a un problema que denuncien que no és nou: les goteres que pateix l’edifici. La pluja torrencial del passat dijous 6 de novembre que va deixar 41 litres per metre quadrat a Sabadell segons el Meteocat va evidenciar els problemes estructurals de l’equipament, que va patir l’entrada d’una cortina d’aigua durant uns minuts a les quatre portes d’accés, tant pel carrer de Jovellanos com el de Corominas, que va quedar enregistrada en vídeo i va córrer ràpidament per grups de WhatsApp sabadellencs.
“Hi ha una sèrie de problemes crònics de goteres de fa temps, de fa molts anys, que aquí s’han fet visibles. Demanem que se solucioni el més ràpid possible perquè no podem estar pendents que hi hagi un altre aiguat i torni a passar el mateix”, insisteix el president de
l’associació Unió de Comerciants del Mercat Central de Sabadell, Joan Segalà, en declaracions al Diari. Fonts de l’Ajuntament de Sabadell sostenen que el mateix dijous de l’aiguat –que va ser a primera hora del matí i la resta de la jornada va ser assolellada– tècnics municipals van inspeccionar la coberta de l’edifici, i “sembla que la canal no va poder conduir tota l’aigua caiguda en tan poca estona, es va acumular i es va anar filtrant a l’interior”, entre la capa de zinc i la fusta que hi ha. Actualment, afegeixen, “s’estan estudiant solucions per evitar que en casos de pluges tan intenses es filtri aigua”. Segalà posa en valor que prèviament a aquesta pluja torrencial el consistori ja estava fent un estudi de les filtracions, però remarca que el que va passar aquell dijous “ha fet més evident i necessari que s’ha d’actuar ràpid”.
A l’entrada del carrer Jovellanos-Calderón es va desprendre el pinacle de dalt a l’esquerra
David Chao
A part de la cortina d’aigua que va entrar per les quatre portes hi va haver més afectacions. Una parada en concret va patir especialment les conseqüències de l’aiguat: la 244-248, de Fruites Just. Part del fals sostre es va esfondrar i ara treballen en precari, amb focus provisionals, ja que l’esfondrament també va arrencar part dels que hi havia. Aquell dia va ser un malson per la responsable de la botiga,
María ‘ Mari’ Martínez, perquè “anava veient com queia la parada”. És una de les persones històriques del Mercat, regenta una fruiteria-verduleria que sempre hi ha estat vinculada, des d’abans de la reforma inaugurada el 2 de març de 2004, i per això pot afirmar que “d’aquesta magnitud, és la primera vegada que patim una pluja així des que estem aquí. Havíem tingut alguna gotera, però com ara, mai”.
L’associació de paradistes preveu instal·lar-li un taulat en les pròximes setmanes, i ella el fals sostre, com a mesures per recuperar la parada al més aviat possible. Martínez celebra la pinya que han fet entre comerciants, però lamenta que, en les dues setmanes que fa que va passar l’aiguat, “no m’ha vingut a veure ningú de l’Ajuntament, i amb això també et sentiries més acompanyada. Tu [els paradistes] ets un llogater de l’Ajuntament, i això ha sigut una cosa d’estructura”. A banda, altres parades també van patir els efectes de l’aigua, però de moment se n’han pogut refer.