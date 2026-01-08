Sabadell tanca un Nadal de rècord, amb més de 330.000 assistents a les activitats

La ciutat tanca el 2025 amb el Nadal més multitudinari que ha acollit la ciutat fins ara: les xifres d’assistència de les principals propostes del programa de Nadal apunten que uns 330.000 assistents –30.000 més que l'any passat– en el conjunt de propostes programades, segons dades municipals, malgrat que la meteorologia va obligar a suspendre o reubicar alguns actes. El primer gran termòmetre va arribar amb les enceses de llums, que van marcar l’inici oficial del Nadal. Malgrat la dificultat de fer recomptes exactes en espais oberts, les estimacions situen en més de 23.000 les persones que s’hi van aplegar, amb especial concentració al Passeig de la Plaça Major i també a l’Eix Macià. Un inici multitudinari que ja anticipava un Nadal amb molta presència al carrer.
Entre les propostes amb més continuïtat, el Calendari d’Advent i l’espectacle Somriu al Nadal han tornat a ser dos dels eixos centrals del programa. Amb nous personatges, escenes i cançons, han mantingut l’atractiu per al públic familiar. Tot i que la pluja va provocar la suspensió d’un dia del Calendari i d’una jornada i mitja del Somriu, s’estima que unes 60.000 persones van passar pel Calendari i pel Pessebre 360, instal·lat a la plaça de Sant Roc. Pel que fa al Somriu, els passis van reunir prop de 20.000 persones assegudes, als quals caldria sumar el públic que va seguir les funcions des dels voltants. La Caseta del Llaminer, un altre dels punts d’atracció, va rebre prop de 5.000 visites.
Les festes als barris, organitzades en col·laboració amb entitats locals, van portar l’ambient nadalenc a diferents districtes. En total, una quinzena de celebracions van reunir aproximadament 16.000 persones, amb especial afluència a zones com Can Deu, Can Llong o l’Eixample. En aquest àmbit, ha destacat també la implicació dels centres educatius, tant en la decoració com en la interpretació de nadales. Paral·lelament, el carrilet nadalenc, que ha recorregut els principals eixos comercials, va transportar més de 6.250 passatgers.
La Fira Reial, celebrada del 2 al 4 de gener, va rebre més de 12.000 visitants, que van poder endinsar-se en l’univers de la Cavalcada abans de l’arribada dels Reis d’Orient. A la Casa Duran, l’Ambaixador Reial va esgotar totes les localitats disponibles i va rebre més de 17.400 persones, superant les xifres de l’any passat. El carter reial del Trenet del Parc de Catalunya va sumar més d’un miler de visitants, mentre que la pista de patinatge dels Jardinets de la Fundació Caixa Sabadell va registrar 18.900 usuaris, també per sobre de l’edició anterior.
L’esport ha tingut igualment un paper rellevant en aquestes festes. La Cap d’Any Race va tornar a batre el seu propi rècord amb uns 4.200 corredors i corredores el 31 de desembre. El Topbàsquet va reunir uns 800 participants i el Memorial Manuel Luque i Àlex Gallardo va comptar amb més de 200 esportistes.
El punt final va arribar amb la Cavalcada de Reis. Tot i el fred i les previsions de pluja o neu, la tarda-vespre del 5 de gener els carrers es van omplir per seguir el recorregut de Melcior, Gaspar i Baltasar. Les estimacions situen l’assistència al voltant de 120.000 persones.