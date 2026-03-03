Els teus fills pagaran més per quedar-se a dinar a l'escola: quant s'encareix el menjador?

El teu fill o filla pagarà 1.385,91 euros si es queda a dinar cada dia a l’escola el curs vinent, 51,33 euros més que aquest curs. El preu del menjador escolar per als comensals habituals passarà de 7,54 a 7,83 euros diaris, un increment de 29 cèntims que equival a un 3,85% més, segons ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC).
Més per als alumnes esporàdics
Els 7,83 euros corresponen al servei de menjador amb una durada de dues hores i mitja. En el cas dels comensals esporàdics —els que es queden a dinar menys de tres dies a la setmana—, el preu podrà incrementar-se fins a un 10% més sobre el cost real del servei, amb un màxim de 8,61 euros per dia. I per altra banda, en els centres on l’espai migdia és de dues hores, la tarifa per als alumnes fixos serà de 7,41 euros, mentre que per als esporàdics podrà arribar fins als 8,15 euros.
El preu contempla no només el menjar, sinó també l’atenció directa a l’alumnat durant l’espai migdia. L'increment de la despesa, segons va exposar l'any passat la conselleria, va lligat a l’augment de l’IPC i a la millora del conveni laboral del personal vinculat als menjadors escolars.
Sisè curs consecutiu a l’alça: 1,63 euros més per dia
Amb aquesta nova actualització, el menjador escolar encadena sis cursos consecutius d’augments. Després de més d’una dècada amb el preu congelat a 6,20 euros (des del curs 2007-2008), el cost va començar a pujar el curs 2021-2022 i des de llavors no s’ha aturat. En només cinc anys, el preu diari ha passat de 6,20 euros a 7,83 euros: 1,63 euros més per dia. En termes anuals, això significa que una família que paga el menjador cada dia abona actualment prop de 290 euros més per curs que abans de l’inici de la sèrie d’increments.