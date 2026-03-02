El Museu d'Història rep una nova donació de material tèxtil

El llegat de la indústria tèxtil de Sabadell es concentra, en part, al Museu d'Història de la ciutat, que darrerament ha rebut una donació de material tèxtil de diverses empreses sabadellenques que complementa la col·lecció local. Es tracta d'una donació d'objectes alguns dels quals provenen del fons personal del sabadellenc Josep Maria Pagès Capella i d'altres del fons familiar de la família Capella. D'aquest segon origen, en alguns casos s'ha fet una cessió temporal. El material del fons personal és de diferents empreses tèxtils locals, mentre que el fons familiar se centra en l'empresa que havia tingut la família, anomenada Paños Capella / Capella Barnusell.
Entre els objectes donats per Josep Maria Pagès Capella hi ha 37 plegadors de cartró, antics utensilis d'una trentena de fàbriques tèxtils sabadellenques que servien per plegar teles, així com un mostrari de tintoreria procedent de la fàbrica Llagostera - Sampere –actual Esclat al barri d'Hostafrancs–. La varietat d’empreses representades en els plegadors —S.A. Marcet, Vicente Cascón González S.A., Sucesores de Llonch i Sala S.A., Tamburini, Garriga Germans, Sallarès i Deu S.A. i d’altres— reflecteix la riquesa i multiplicitat de la indústria local del sector tèxtil. El sabadellenc explica que ha fet la donació perquè, d'una banda, disposava de la col·lecció "i aquest material pot contribuir al museu tèxtil que s'està preparant". Alhora, fer-ho suposa dur a terme un "tribut familiar" que recorda el passat tèxtil i "si pot aportar a la ciutat, nosaltres encantats".
Respecte a la donació dels descendents dels germans Antoni i Jaume Capella Barnusell, de l'empresa Paños Capella, la donació de material és del rètol 'Paños Capella i Novedades', amb el logotip d’una empresa, que representa una àguila amb les ales esteses, sostenint una ovella amb les urpes, i un escut a sota. Segons Josep Maria Pagès, havia estat penjat al despatx que l'empresa havia tingut al carrer de Lacy. La donació també inclou dues peces de roba, una mostra de papereria i targetes i dues cintes de mesurar, tot de la mateixa companyia. Els Capella havien tingut fàbrica al carrer de Zurbano, i els Barnusell al carrer de Sant Josep.
En cessió temporal, el Museu d'Història custodia una manta o banda de proves de Paños Capella. Amb aquest tipus de peces els teòrics tèxtils feien proves de combinacions de colors i fils per als seus dissenys de teixits. En aquest cas, era del teòric Jaume Capella Barnusell, l’avi del Josep Maria. També s'ha cedit un plegador de peces amb la marca de Capella Barnusell i una mostra de papereria de l'empresa que inclou calendaris i etiquetes.
El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, assegura que donacions com aquesta "mostren la generositat d’alguns ciutadans que conserven part del llegat històric de la ciutat i se’n desprenen amb generositat per donar-lo a les institucions com ara l’Arxiu i el Museu. Gestos com el seu són fonamentals per preservar i explicar la història de Sabadell".
De la Rosa recorda que aquestes aportacions enriqueixen les col·leccions del Museu i l'Arxiu, perquè en puguin fer exposicions, i també permeten que els investigadors puguin desenvolupar les seves recerques amb fonts primàries, rigoroses i de qualitat. Des de la regidoria de Cultura animen a totes les persones i famílies que conservin material d'interès històric a posar-se en contacte amb els equipaments. El mostrari de tint de la Llagostera - Sampere, que és un dels objectes de la donació, ja s'ha donat a conèixer entre el públic, perquè forma part de l'exposició 'L'essència del Museu d'Història', prorrogada fins al 31 de maig.