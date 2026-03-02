ARA A PORTADA
Llistes sanitàries a Sabadell: quants dies he d'esperar perquè un metge m'atengui, m'operi o em faci una prova? Sergi Gonzàlez Reginaldo
Muriel Casals, recordada a Sabadell en un emotiu homenatge pel desè aniversari de la seva mort León Guerrero
Entra en una casa, roba objectes i diners en efectiu i acaba detingut al cotxe pel senyal dels auriculars sostrets Redacció
El lladre es va endur un patinet, 1.000 euros i uns AirPods que el van acabar delatant