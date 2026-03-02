ARA A PORTADA

Entra en una casa, roba objectes i diners en efectiu i acaba detingut al cotxe pel senyal dels auriculars sostrets

El lladre es va endur un patinet, 1.000 euros i uns AirPods que el van acabar delatant

Publicat el 02 de març de 2026 a les 09:39

Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte passat un lladre acusat de cometre un robatori amb força a Sabadell. L'home, de 40 anys, havia entrat en un domicili, d'on s'havia endut 1.000 euros en efectiu, un patinet elèctric i uns auriculars que, al capdavall, van acabar sent la seva sentència.

Segons expliquen fonts de la policia catalana, l'individu s'havia endut el material de matinada al carrer del Guerriller Alzina, a Can Rull. A primera hora, els agents el van arrestar després de seguir la pista del senyal dels Airpods que havia robat. El lladre, que és multireincident i acumulava diversos antecedents per fets similars, es trobava a l'interior d'un cotxe aparcat quan va ser enxampat.

La víctima havia posat ràpidament la denúncia, activant el dispositiu. L'assaltant es va resistir i va intentar fugir quan els efectius van arribar fins al lloc on es trobava, al carrer de Santiago Russinyol. El veí afectat per l'assalt va fer saltar l'alarma acústica de l'aparell tecnològic. En sonar, els mossos van comprovar que es trobaven davant l'autor material dels fets. L'home va acabar detingut per un robatori amb força i atemptat contra agents de l'autoritat.

