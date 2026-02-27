El rastre encara visible de les ventades a Sabadell: “Una fusta ens fa de paret”

A casa de la família Ramírez Martín, els efectes del temporal encara són evidents. Les fortes ventades de fa quinze dies van fer estralls a diversos punts de la ciutat, entre d’altres, a la façana d’una casa unifamiliar del carrer de la Mola, al barri de Ca n’Oriac de Sabadell, arrencant de soca-rel la vidriera que tancava un tram d’escales, un dia amb ratxes de vent que van superar els 86 km/h a Sabadell, segons les dades que es desprenen de l’estació meteorològica Sabadell Parc Agrari. 15 dies després, la família continua amb la solució que van improvisar i a l’espera de la reparació definitiva. “S’ha trigat molt més del que esperàvem”, explica la família.
Segons els seus càlculs, la façana quedarà completament coberta amb una nova vidriera d’aquí dues setmanes, malgrat que lamenten que són ells mateixos els que han d’avançar els diners abans que l’assegurança els hi ho retorni. “Ho avancem nosaltres per a poder agilitzar-ho tot, esperem que no triguin a tornar-nos-ho”, apunta Verónica Ramírez, afectada.
La solució que van improvisar no cobreix la façana: malgrat que es va plantejar cobrir el forat amb lones, finalment van optar per col·locar una fusta a mode de barana provisional. Aquesta protecció és mínima i deixa completament exposat l’interior del pis –la zona de les escales que connecta diferents plantes–, de manera que l’escala continua oberta a l’aire lliure i totalment desprotegida. La família assegura que conviuen amb aquesta situacó des del dia del temporal, mentre esperen que la nova estructura arribi i estigui instal·lada.