Sabadell

Sílvia Renom serà la candidata d'ERC Sabadell a les eleccions municipals de 2027

Sílvia Renom serà l'alcaldable dels republicans, després d'una consulta interna. El partit tanca files amb la portaveu després de la sortida de Gabriel Fernàndez

  • Sílvia Renom, alcaldable dels republicans per als comicis de 2027 -
Publicat el 27 de febrer de 2026 a les 12:46
Actualitzat el 27 de febrer de 2026 a les 13:25

ERC ja té candidata a Sabadell per a les eleccions municipals de 2027. Sílvia Renom, l'actual portaveu del grup municipal, ha rebut més del 50% dels avals de la militància en un procés participatiu del partit. Els republicans passen pàgina de la seva crisi de lideratge, després de la sortida abrupta de Gabriel Fernàndez. "Volem ampliar el projecte polític amb més complicitats, escoltant la ciutadania i sumant talent per construir una alternativa guanyadora el 2027", es compromet la ja número 1 de la llista d'ERC.

Renom avança que l'accés a l'habitatge, la millora dels serveis públics, les polítiques feministes i la promoció de la llengua catalana seran alguns dels eixos centrals de la candidatura. Els republicans fan un gir i ara asseguren que faran propostes en matèria de seguretat "des d'un punt de vista republicà i antifeixista", remarquen. ERC també es vol desmarcar de la campanya personalista de Fernàndez l'any 2023: Renom remarca que no serà "un projecte individual, és un projecte d'equip, construït des de la militància i obert a tota la ciutat".

Renom és nascuda l'any 1977, va ser regidora de CiU entre el 2015 i el 2019 i el gran fitxatge d’ERC per a les eleccions municipals del 2023 per captar vots de l'esfera convergent. És una cara reconeguda al Centre de Sabadell. Fins fa unes setmanes, ha compaginat el càrrec de portaveu amb el sector privat com a directora d'una empresa tèxtil. Abans, ha treballat en el sector social i educatiu. És llicenciada en Història i actualment fa un màster en Govern Local. 

Estem treballant per ampliar la informació.

