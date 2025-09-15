Crisi a ERC Sabadell: el seu líder, Gabriel Fernàndez, trenca el carnet del partit

El líder d’ERC a Sabadell, Gabriel Fernàndez, trenca el carnet del partit per desavinences amb la direcció nacional d’Oriol Junqueras. Fernàndez deixa de ser portaveu dels republicans, però es mantindrà com a regidor no adscrit en el ple municipal.
La trencadissa dins d’ERC Sabadell ja era un secret a veus. Hi ha hagut diferències en l’estratègia i el lideratge des de la desfeta electoral a les municipals del 2023. La votació per escollir el líder nacional, del novembre passat, també va evidenciar l’existència de dues corrents: Fernàndez va impulsar Foc Nou, la candidatura més independentista i outsider, mentre que els altres regidors –Sílvia Renom i Santi Valls– es van situar al costat de Junqueras, que va guanyar les primàries.
Fernàndez renuncia a ser portaveu quan falta un any i mig per a les pròximes eleccions municipal. Deixarà de cobrar 60.000 euros bruts anuals, però mantindrà la percepció per assistència al ple municipal –uns 20.000 euros a l'any–. La seva decisió també té efectes immediats per al partit: ERC passa a tenir un regidor menys i es queda amb dos. A partir d’ara, el grup polític més rellevant del ple de Sabadell després del PSC (14 regidors) serà la Crida, amb tres representants.
Qui és Gabriel Fernàndez?
Gabriel Fernàndez (1972) ha exercit com a líder d’ERC des de fa cinc anys. Nascut a l’Uruguai, va venir a viure a Sabadell l’any 2003. Es considera català per “adopció i opció”. El seu recorregut polític va començar l’any 2006, quan va formar part de Ciutadans pel Canvi, una plataforma per impulsar Pasqual Maragall com a president de la Generalitat.
En els primers anys del Procés, Fernàndez va deixar el PSC i va començar a militar a ERC. Va ser regidor d’Acció Social del Govern quadripartit (2015-2019) i, des , és regidor a l’oposició. Va ser candidat a l’alcaldia en les eleccions municipals de 2023, en què els republicans van patir una derrota important, passant de set a tres regidors.
Els que el coneixen saben que té “sang llatina”: és un home apassionat i de fortes conviccions. Si afirma que no deixa la política, és que no la deixa. Caldrà temps per veure si l’escissió d’ERC es consolida i apareix una nova candidatura per al 2027.