L’Aeroport de Sabadell, camí de superar les 60.000 operacions

Aquest 2025 serà un any històric a l’Aeroport de Sabadell. L’activitat aeroportuària, impulsada per la creixent i constant demanda de joves per ser pilots, consolidant així les diverses escoles formatives referents en l’àmbit mundial, se situarà, si es manté la tendència, per sobre les 60.000 operacions. Un escenari que no es registrava des del passat 2007 (61.195) i que podria superar-se aquest 2025.
Al tancament del mes vençut, i segons les darreres dades del gestor aeroportuari Aena, l’Aeroport va tancar amb 5.012 operacions, el que representa un increment del 4% respecte al trànsit registrat durant el mes de 2024 i un rècord històric per a un mes de novembre.
De gener a novembre, la mitjana diària d’operacions a l’Aeroport de Sabadell se situa als 174 enlairaments o operacions, cosa que ha permès registrar des de l’inici de l’any 57.928 operacions, un 7,2% més que durant els mateixos mesos de 2024 i un 14,3% més que durant tot el 2019.
Ara com ara, i en el rànquing d’aeroports de la xarxa d’Aena a l’Estat, l’aeròdrom de Sabadell se situa en el top 14 en volum d’operacions, arribant a duplicar el trànsit aeroportuari de l’Aeroport Girona-Costa Brava o de Reus, entre altres. Entre els destinats al trànsit d’Aviació General i en condicions de vol visual (VFR), només Madrid-Cuatro Vientos, amb un 9,3% d’operacions, de gener a novembre d’enguany.
Vuit de cada deu vols
La ubicació estratègica de Sabadell, per la seva proximitat amb Barcelona, fa que el 85% de les operacions diàries de l’Aeroport siguin formatives, d’entre la mitja dotzena d’escoles de vol. Enguany, i per posar un exemple, la Barcelona Flight School, l’escola de l’Aeroclub tancarà un any de rècord històric, registrant el volum més alt d’operacions realitzades pel centre formatiu. Altres, com Coptering, empresa dedicada als vols xàrter, treballs aeris i formació de per a pilots d’helicòpters, l’acord signat amb l’OTAN per a la formació com a pilots d’helicòpter dels exèrcits i cossos de seguretat dels països membres de l’organització, ha estat clau per registrar, també, un augment de matriculacions i en conseqüència d’operacions.
Segons el Global Services Forecast (GSF) 2023-2042 del gegant francès Airbus, va estimar que en les pròximes dues dècades la indústria aeronàutica necessitarà 680.000 nous tècnics, 590.000 nous pilots i 920.000 tripulants de cabina, sumant més de 2,2 milions de persones que d’alta qualificació que Airbus preveu.