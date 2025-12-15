FOTOS | Sabadell batega al ritme de La Marató de 3Cat

En les últimes setmanes diferents entitats de Sabadell han organitzat activitats per col·laborar amb La Marató de 3Cat d'enguany, dedicada a la investigació contra el càncer. El marcador final de la jornada d'aquest diumenge passat, 14 de desembre, ha sigut de 9,7 milions d'euros.
A Sabadell, l'escola d'educació especial Xaloc va organitzar un casino ambientat en el tema del càncer (prevenció, diagnòstic, cura, etc) a la plaça del Pi (Ca n'Oriac). Hi va haver xocolatada, presentació d'una cançó, una auca i material de sensibilització fet per alumnes de l'escola. D'altra banda, l'escola Jaume Viladoms també va celebrar una botifarrada solidària amb tallers i servei de bar al centre educatiu; i l'AFA de l'escola Miquel Martí Pol va celebrar activitats a l'escola, amb una quina musical, inflables i altres propostes.
També diumenge, l'escola de dansa Mònica Escribà i altres escoles convidades van celebrar una exhibició de dansa a l'auditori del centre cívic de Can Rull, a partir de les 17 h. Les coreografies estaven fetes amb músiques del CD de La Marató d'enguany.