Noves mesures per garantir la seguretat durant les obres del soterrament a Montcada i Reixac

Les obres del soterrament de les vies de tren de Montcada i Reixac continuen sumant capítols, cremant etapes amb l'objectiu de complir els terminis previstos inicialment: set anys -ja en van dos- de treballs per transformar l'espai públic del municipi. Ara, Adif ha anunciat un conjunt de mesures per ajustar les actuacions que afecten el tram on van aparèixer esquerdes en habitatges propers. Entre les iniciatives més destacades hi ha el canvi de sistema de perforació i el tractament del terreny adjacent. Els veïns van advertir dels desperfectes el gener d'aquest any, que en alguns casos van generar aparatoses trencadisses en les parets a través de les quals es podia veure el carrer. Per seguretat, es van haver d'aturar temporalment els treballs. Aquesta setmana, les noves mesures han estat presentades en una reunió informativa que han mantingut els responsables de l'obra amb representants de l'equip de govern i veïns de les zones afectades.
"És positiu perquè serveix per donar confiança a la gent. Saber que es farà el que calgui per evitar que les esquerdes vagin a més", explica José María González, portaveu de la Plataforma Soterrament Total. Encara que les esquerdes s'hagin produït per una mala construcció en el passat, sosté, assegurar els immobles i el progrés del projecte constructiu del soterrament és clau per no provocar desgast anímic entre els montcadencs. El mateix González celebra que les explicacions han estat clares, malgrat la incertesa evident entre les comunitats de veïns per una situació que escapa del coneixement del ciutadà corrent. "Nosaltres no som tècnics", expressen.
La zona concreta on s'aplicaran aquestes mesures comprèn un tram de 80 metres de longitud situat davant dels números 25 a 27 del carrer del Carril i de la cantonada amb el carrer de Besòs, concretament a l'altura dels números 68 i 70. L'aparició de les esquerdes va fer que Adif encarregués uns estudis exhaustius sobre les característiques dels edificis i dels terrenys, amb l'aportació d'una empresa amb gran experiència en l'anàlisi de patologies estructurals en edificis i tècnics de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). "S'han explicat les passes que es faran. S'apuntalaran els blocs, amb un seguit d'intervencions que arrencaran el febrer. Han parlat d'uns dos mesos, abans de poder arrencar les que s'estaven fent i que van quedar frenades", afegeix José Luís Conejero, representant de l'Associació de Veïns. Les tasques en aquesta àrea podrien durar tot el 2026. Ajuntament, empreses i Adif han mantingut que aquest contratemps no alentirà el calendari. "S'ha pogut avançar en altres zones", deien les veus. El gener es farà una nova trobada oberta amb els veïns per arribar a tothom. "Hi ha voluntat d'actuar. Però continuarem estant en alerta, esperant que tot es faci bé i tal com s'ha explicat", deia Conejero.
Més enllà dels nous mètodes de perforació de les pantalles de micropilots -reduint l'espai entre l'estructura del micropilot i el terreny-, també es tractarà el terreny amb injeccions 'jet grouting', una tècnica de fonamentació profunda que millora les propietats del terra. Alhora, es rebaixarà la rasant del túnel al carrer de Carril, de manera que s'excava en un terreny rocós amb millor rendiment i es revisaran els claveguerons dels edificis i drenatge del mateix carrer. A banda, s'instal·laran elements de suport dels edificis de l'entorn a través de diversos procediments. Tot plegat, un pas més per garantir la seguretat i l'execució eficaç d'una de les obres en marxa més importants dels últims anys a la comarca.