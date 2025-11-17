Paralitzada i sense data la posada en marxa de les noves línies de bus a Montcada i Reixac

La posada en marxa de les dues noves línies d'autobús a Montcada i Reixac ha quedat paralitzada i sense data per a l'estrena. L’Ajuntament ha decidit, en coordinació amb TMB, posposar l’entrada en vigor del servei de la 137 i 138, presentades la setmana passada i que han de substituir l’actual 155 (Can Cuiàs-Terra Nostra). Fonts municipals sostenen que la decisió respon a la necessitat d’estudiar una nova ubicació per a la parada d’inici i final de recorregut, que s’havia d’instal·lar al carrer Circumval·lació, a Can Cuiàs. La localització prevista inicialment hauria comportat la pèrdua d’una vintena de places d’aparcament en un barri molt congestionat i, davant d'aquesta conjuntura, s'ha decidit frenar l'impuls de les línies. Les veus confirmen que la regidoria de Mobilitat i TMB estan estudiant una nova ubicació al barri o en un altre punt del municipi per poder anunciar, tan aviat com sigui possible, la posada en funcionament d’aquests nous trajectes.
La mesura arribava després d’analitzar la regularitat i la freqüència i donar resposta a una demanda de la ciutadania. "És un projecte plantejat fa molts anys per la Federació de Veïns. La línia serviria als veïns per anar cap a determinades zones de Montcada, com instituts o altres serveis. Malauradament, no han comptat amb la nostra veu i ha mancat sensibilitat a l'hora de plantejar-ho, perquè al barri hi ha manca d'aparcament enorme", sosté Antonio Cera, president de l'associació veïnal. Les línies 137 i 138 seran dues noves línies circulars (en sentit horari i antihorari) de proximitat que han de millorar la regularitat del servei, ampliar la cobertura amb noves parades i millorar la connectivitat entre tots els barris. El portaveu confia que es trobarà la manera d'encaixar la necessitat del bus amb la disponibilitat d'estacionament.
El president de l’Àrea Territorial i Mobilitat, Andreu Iruela, va destacar en la presentació del nou format la importància d’aquest canvi que té en compte una reinvidicació veïnal molt esperada i que permetrà que la ciutat guanyi “una línia d’autobús més àgil, més pròxima i més eficient, amb recorreguts més curts i una millora de connexions entre els diferents barris”. De moment, la situació ha quedat aparcada.