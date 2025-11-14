ARA A PORTADA

Montcada i Reixac

Investiguen un robatori per encastament en una farmàcia de Montcada i Reixac

L'atracament s'ha produït amb l'establiment tancat, de matinada

Publicat el 14 de novembre de 2025 a les 17:06

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació aquest divendres arran d'un robatori en una farmàcia de Montcada i Reixac. Els fets han tingut lloc la passada matinada quan un cotxe s'ha encastat contra l'aparador de l'establiment, que ha quedat destrossat. La policia catalana busca ara els autors de l'assalt, sense que s'hagi pogut detenir ningú.

Segons han avançat diferents mitjans, els lladres serien tres homes que han utilitzat un vehicle Seat León de color blanc, que consta com a sostret. L’atracament s’ha produït poc abans de les cinc i els individus s'han endut la caixa registradora en una ràpida operació que ha deixat seqüeles evidents en l'espai.

Aquest modus operandi s'ha repetit en les últimes setmanes a Montcada i Reixac. De fet, fa pocs dies, una altra farmàcia del municipi també va patir un atac amb característiques molt similars. Els Mossos busquen ara d'esclarir tots els detalls i trobar els responsables dels fets.

 

