Obren una investigació per esclarir les causes de la caiguda d'un fanal a Sabadell

Una dona va resultar ferida en estat crític per aquest incident al Passeig

  • Fanal caigut al carrer del Pedregar -
Publicat el 29 de desembre de 2025 a les 18:59

L'Ajuntament de Sabadell ha anunciat aquest dilluns que "continua treballant" per aclarir per què va caure un fanal dissabte 27 de desembre al matí que va provocar que una dona resultés ferida en estat crític. El consistori ha emès un comunicat on detalla que "els serveis tècnics municipals, conjuntament amb l’empresa responsable del manteniment de l’enllumenat públic, continuen treballant per establir les possibles causes de la caiguda d’un fanal dissabte al matí al passeig de la Plaça Major".

Des de l'Ajuntament se subratlla que fa inspeccions preventives de manera sistemàtica als prop de 16.500 fanals de la ciutat, i "substitueix de manera immediata aquells que presenten deteriorament o desperfectes, com els ocasionats per accidents de trànsit". El consistori afegeix que "aquestes inspeccions es realitzen cada dos mesos, un període significativament inferior al que estableixen les fitxes tècniques".

Els cossos d'emergències van rebre l'avís del succés a les 12.41 h i fins al lloc, a la cantonada amb el carrer del Pedregar, es van desplaçar Policia Municipal, Mossos, SEM i bombers. La dona que es va veure afectada per la caiguda del fanal va ser traslladada a l'hospital Parc Taulí, així com un home que, tot i no estar afectat directament, també va ser traslladat al centre hospitalari.

