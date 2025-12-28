FOTOS | Inaugurat l'espectacle Somriu al Nadal

El Llaminer ha tornat a sortir a la plaça del Doctor Robert aquest diumenge, 28 de desembre, en l'estrena de l'edició d'aquest any de l'espectacle Somriu al Nadal.
Amb l'espectacle, els assistents podran conèixer les històries dels personatges del Calendari d'Advent, com el Llaminer, el Soldadet, l'Estel, la Bruixa del Carbó i la resta d'integrants.
Horaris:
28 de desembre, a les 17.45 h, 18.30 h, 19.15 h i 20 h
29, i 30 de desembre i 2, 3 i 4 de gener, a les 11 h, 11.45 h, 12.30 h, 17.30 h, 18.15 h, 19.00 h i 19.45 h
31 de desembre, a les 11 h, 11.45 h, 12.30 h, 17.30 h i 18.15 h
1 de gener, a les 17.30, 18.15, 19.00 i 19.45 h
Una de les sessions diàries del Somriu al Nadal tindrà traducció a la llengua de signes:
29/12/25: 12.30 h
30/12/25: 17.30 h
31/12/25: 18.15 h
01/01/26: 17.30 h
02/01/26: 11.00 h
03/01/26: 11.45 h
04/01/26: 17.30 h
Les millors fotos de l'estrena: