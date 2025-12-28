ARA A PORTADA

FOTOS | Inaugurat l'espectacle Somriu al Nadal

L'estrena es va posposar un dia per la pluja d'aquest dissabte

Publicat el 28 de desembre de 2025 a les 19:58
Actualitzat el 28 de desembre de 2025 a les 20:29

El Llaminer ha tornat a sortir a la plaça del Doctor Robert aquest diumenge, 28 de desembre, en l'estrena de l'edició d'aquest any de l'espectacle Somriu al Nadal.

Amb l'espectacle, els assistents podran conèixer les històries dels personatges del Calendari d'Advent, com el Llaminer, el Soldadet, l'Estel, la Bruixa del Carbó i la resta d'integrants.

Horaris:

28 de desembre, a les 17.45 h, 18.30 h, 19.15 h i 20 h

29, i 30 de desembre i 2, 3 i 4 de gener, a les 11 h, 11.45 h, 12.30 h, 17.30 h, 18.15 h, 19.00 h i 19.45 h

31 de desembre, a les 11 h, 11.45 h, 12.30 h, 17.30 h i 18.15 h

1 de gener, a les 17.30, 18.15, 19.00 i 19.45 h

Una de les sessions diàries del Somriu al Nadal tindrà traducció a la llengua de signes:

29/12/25:  12.30 h

30/12/25:  17.30 h

31/12/25:  18.15 h

01/01/26:  17.30 h

02/01/26:  11.00 h

03/01/26:  11.45 h

04/01/26:  17.30 h

Les millors fotos de l'estrena:

