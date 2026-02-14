El PP posa el focus en la discapacitat a Sabadell i promet portar propostes al Ple

El Partit Popular de Sabadell ha celebrat aquest dissabte 14 de febrer una taula rodona al Centre Cívic de la Creu Alta per fer una anàlisi els reptes que afronten les persones amb discapacitat i les entitats que hi treballen. La trobada ha reunit representants associatius, famílies i responsables polítics amb l’objectiu d’escoltar de primera mà les dificultats quotidianes i les necessitats del col·lectiu.
La presidenta i portaveu popular, Cuca Santos, ha obert l’acte advertint que "la discapacitat i la salut mental són la veritable pandèmia del segle XXI" i ha lamentat que "moltes vegades no se li dona la importància que realment té". Segons ha remarcat, la manca d’acompanyament institucional obliga les famílies a buscar suport fora de l’administració: "No pot ser que quan arriba un diagnòstic no sàpiguen on acudir i que qui doni resposta siguin associacions sense ànim de lucre".
La dirigent popular ha agraït especialment la tasca d’entitats locals com CIPO i Atendis, a les quals ha qualificat de "referents" i ha assegurat que la jornada servia "per escoltar el col·lectiu i entendre les barreres reals que troben".
Durant la jornada també hi han participat representants institucionals del partit. La diputada al Parlament, Belén Pajares, ha reclamat prioritzar la despesa social: "Les administracions han de posar al davant el que és realment important". Per la seva banda, el diputat al Congrés Agustín Parra Gallego ha defensat l'"escolta activa" com a eina política: "Estem posant el focus en polítiques socials que avui no són a l’agenda".
Anàlisi del pla municipal
En una segona intervenció Santos ha volgut tractar la qüestió dins del marc de Sabadell; qüestionant l’eficàcia del pla local de salut mental: "Reflecteix un bon diagnòstic, però sense pressupost darrere és només un paper sobre la taula". Per això s’ha compromès a impulsar acords municipals i traslladar les conclusions al ple municipal: "Treballarem amb altres grups per portar al Ple mesures reals amb dotació econòmica".
També ha proposat millorar la informació a la ciutadania: "Necessitem un portal clar perquè les famílies sàpiguen quins serveis hi ha i no se sentin perdudes". I ha conclòs amb una crítica al model actual: "No pot ser que la societat civil resolgui problemes que corresponen a l’administració pública".