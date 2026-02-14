El CE Sabadell, a tornar al camí del triomf al camp d'un dels grans projectes de la categoria

Segon desplaçament consecutiu per al Centre d’Esports, que després de caure al Nuevo Pepico Amat davant de l’Eldense, visita ara un dels rivals amb més potencial de la categoria, malgrat que la classificació no faci justícia a les aspiracions del projecte: l’UD Ibiza, diumenge a les 16 h (en directe a Teledporte, Movistar Plus, LaLiga Plus i Football Club). Els arlequinats sumen dos punts en els últims tres partits, en el primer petit sotrac de l'any. "Diu molt de la temporada que estem fent que sigui el primer cop que sumem dos punts en tres partits. A més, amb la sensació que podríem haver sumat més en tots els enfrontaments d’aquest tram. A Elda vam caure quan més semblava que podíem decantar la balança, però si hem de perdre que sigui així: anant pel partit. A partir d’aquí, la setmana ha estat molt bona. Ens ho prenem amb naturalitat i tranquil·litat per continuar endavant", afirma Ferran Costa.
Tot i les últimes ensopegades, els arlequinats continuen al capdavant de la taula i arrenquen la jornada amb tres punts de marge respecte als dos principals perseguidors, Atlético Madrileño i precisament l’Eldense. "En els mesos que portem junts, crec que estem passant-ho molt bé. Els jugadors evolucionen i creixen i és lògic que es generi una situació d’il·lusió. Veus altres equips amb grans aspiracions que han estat passant malament durant molts trams i ens fa ser privilegiats. Hi ha partits en què la sort et va de cara i altres en què costa més. És normal. El camí als somnis és treballant i rebel·lant-nos. Hi ha moments en què toca remar una mica més i estrènyer les dents", assegura Costa.
El tècnic no podrà comptar amb els lesionats Sergi Segura, David Astals, Jan Molina ni José Ortega, i tampoc amb el sancionat Quadri. Per contra, torna a l’equip després de complir cicle Carlos García. "Hem tingut moltes situacions durant la temporada amb les baixes, també pels camps d’entrenament que no tenen les condicions òptimes. La baixa de Quadri és important, no diré que no, però tinc molta confiança en qui pot jugar allà. Hi ha gent que mereix més minuts i tindran oportunitat. No és un maldecap perquè tinc total confiança amb els onze que sortiran i els que es quedaran a la banqueta", afirma.
Revolució a l'hivern buscant la reacció
Al davant estarà un Ibiza que és onzè amb 29 punts. A l’espera de disputar els partits ajornats del cap de setmana passat, ara es troben a quatre del play-off i dos per sobre del descens. Lluny de les aspiracions d’inici de temporada en què l’objectiu era l’ascens directe. "Respectem moltíssim tots els rivals. És evident la capacitat que tenen amb moviments importants a principi de temporada i ara a l’hivern amb un bon grapat d’incorporacions i baixes. Demostra la igualtat i nivell de la categoria. Nosaltres confiem molt en la nostra capacitat i basarem el pla de partit en això i fer una bona feina per poder sumar els punts", diu.
Els eivissencs van començar la lliga amb molta irregularitat i van destituir Paco Jémez per incorporar l'exarlequinat Miguel Álvarez a la banqueta. Després d'un tram amb dubtes, el club va refermar la seva posició i a l'hivern van fer fins a disset moviments amb vuit fitxatges, alguns pagant traspàs, i nou baixes de jugadors amb gran cartell a la categoria com Alex Gallar, Josep Señé o Fede Vico. Ara sumen dues victòries consecutives i convincents a Can Misses davant de Real Murcia i Atlético Madrileño. A més d'Álvarez, a la plantilla està l'exjugador del Sabadell, Iago Índias.
Pel que fa a precedents, Centre d'Esports i UD Ibiza no s'havien vist les cares amb la denominació actual dels celestes fins al duel de la primera volta. Quan el predecessor del club vigent, l'Eivissa-Ibiza, encara competia amb el nom i escut antics, ambdós equips van jugar en les temporades 07-08 i 08-09 a Segona B. El balanç és de tres empats i dues victòries sabadellenques, inclosa la de fa dos mesos a la Nova Creu Alta en què les dianes d'Astals i Sergio Cortés, de penal, van decidir el duel. Repetirà triomf el conjunt arlequinat o aconseguirà la victòria l'equip local?