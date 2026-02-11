El CN Sabadell s'acomiada de la Champions amb un gran triomf a Can Llong

El millor final a una Champions agredolça. El CN Sabadell ha tancat la seva participació d'enguany a la màxima competició continental amb una gran victòria a Can Llong davant del CN Marsella (16-13). Amb aquest resultat, els de Quim Colet finalitzen la fase de grups en tercera posició amb sis punts i tindran un primer encreuament més favorable en el seu camí a l'EuroCup.
Ha sortit bé el Club i, en la primera acció, Òscar Asensio ha provocat un penal que Alberto Barroso no ha pogut convertir davant la bona estirada de Petar Tesanovic. No obstant això, poc ha trigat a trobar el camí l'equip local i Sergi Cabanas ha obert el marcador amb un llançament al pal llarg des de posició cinc. Els defensors sabadellencs han anat sumant exclusions en els primers minuts, però els francesos no han pogut aprofitar les accions també amb un inspirat Edu Lorrio sota pals (cinc aturades en el primer quart i més d'un 50% en el partit).
Radomir Drasovic ha aconseguit igualar en home de més, però en una doble, Fede Panerai ha tornat a avançar els de Colet. A l'altra banda de la piscina, Thomas Vernoux ha empatat de penal abans d'un gran parcial del Natació. Barroso ha sorprès des de sis metres i, poc després, Martin Famera ha superat Tesanovic amb un potent llançament també des de l'arc. Ha continuat creixent en defensa el Club i en una bona contra, Pep Bonet ha regalat el gol a Jan Pérez que ha situat el 5-2 al final del primer període.
L'intercanvi de cops s'ha mantingut al segon. Ara, qui ha sortit més encertat ha estat el Marsella que amb dues dianes en pocs instants d'Ugo Crousillat i Vernoux s'ha acostat en el marcador enmig de les nombroses exclusions als locals. La resposta sabadellenca ha arribat amb una gran desmarcada i definició de Cabanas. De penal Vernoux i Efstathios Kalogeropoulos en home de més han anat reduint la distància al màxim abans que el Club fes una passa endavant en l'apartat defensiu i tanqués el quart amb gols de Famera i Panerai, en superioritat, per posar el 8-6 al descans llarg.
A la represa, ha tornat a prémer l'accelerador el Club i, amb un gran inici, s'ha distanciat en el marcador. El jove Nace Stromajer ha anotat en una doble superioritat i Rafa Vergara ha transformat un penal per al +4. El Marsella ha demanat un temps mort per frenar la sagnia i a través de Crousillat, amb dues dianes consecutives, ha tornat a retallar. L'equip sabadellenc ha reaccionat immediatament i Asensio, Cabanas, Panerai i Barroso, pràcticament sobre la botzina, han tancat el tercer parcial amb el duel pràcticament sentenciat (14-9).
En l'últim període, Jan Pérez ha obert encara més l'escletxa, però els visitants han intentat una última reacció a través dels seus dos jugadors més inspirats: Crousillat i Vernoux, que han finalitzat amb cinc i sis gols, respectivament. Colet ha demanat un temps mort per baixar el ritme i Lorrio ha continuat fent de les seves amb diverses aturades salvadores per mantenir l'avantatge. El jove Noah Romeva ha substituït Lorrio en els últims segons i fins i tot ha fet una aturada. Jack Larsen en una superioritat lluitada i transformada per ell mateix ha tancat el duel i Vernoux ha fet el definitiu 16-13. Una dosi de moral abans d'un tram decisiu de la temporada.