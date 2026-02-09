Fatoumata Diallo es penja la plata en l'estatal sub-23 de Sabadell

Sabadell va tornar a ser el punt de trobada i competició de centenars dels millors atletes joves de l'estat amb el Campionat d'Espanya sub-23 en Short Track. Quatre esportistes van revalidar el seu títol de l'any passat i dos van aconseguir un rècord de la competició. L'èxit més destacat, no obstant això, va ser per a l'única representant local: Fatoumata Diallo, qui es va penjar la plata en salt d'alçada, fregant l'or.
La sabadellenca, que tot just es troba en el seu primer any a la categoria, va aconseguir la marca d'1.76 m en el seu segon intent. Per davant, Laura Alegre, del Playas Castellón, va saltar 1.78 m abans que Diallo tingués opció d'intentar-ho i, per tant, l'atleta local va passar directament a l'1.80. Va estar a punt d'aconseguir l'efemèride, però finalment es va haver de conformar amb la segona posició. El salt de Diallo, a més, va servir per batre el seu propi rècord de Sabadell en Short Track, que estava en 1.75 m. L'absolut, que està en 1.77 a l'aire lliure, haurà d'esperar com a mínim fins a la pròxima competició.
En clau local, també va ser un èxit l'or de la santquirzenca, ex de la JAS i entrenadora a l'entitat, Àmbar Tomás, ara al CA Carnicas Serrano, que es va imposar en els 3.000 amb un temps de 9:29.93, després d'un gran avançament a Maria Viciosa en un tram final d'infart (9:29.99). Amb un bon grapat de millors marques personals i de la temporada, atletes com Marta Mitjans, en els 800, Ana Prieto, en els 400, Aleix Vives, en el 3.000, Carla Arwen Martínez, en els 60, o Laura Martínez, en salt de longitud, van ser alguns dels noms destacats de les dues jornades a la pista.
Els grans protagonistes del campionat, no obstant això, van ser els dos atletes que van escriure el seu nom amb lletres d'or en el llistat de rècords de la competició. Naiara Pérez, del Playas Castellón, que va aconseguir saltar 4.30 en el salt en pèrtiga femení en el seu primer intent, superant l'anterior registre de 4.25 de Miren Bartolomé del 2019. El moment àlgid va ser en els 400 masculí, amb David García Zurita penjant-se l'or amb un temps de 46.12, rècord del campionat i de la Pista Coberta - Carme Valero en la disciplina. L'anterior marca era de Bernat Erta, que va fer 46.44 el 2022. Atletisme de nivell amb Sabadell, una vegada més, al centre de l'equació i com a escenari dels millors de l'estat.