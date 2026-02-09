La vaga de Renfe obliga els usuaris a canviar el tren per l’autobús

La vaga del sector ferroviari ha començat aquest dilluns sense complir-se tots els serveis mínims programats, segons els usuaris. Davant les afectacions, hi ha gent s’ha vist obligada a triar entre esperar a l’andana o buscar una alternativa. A l’estació d’autobusos del centre de Sabadell, alguns han optat pel bus com a segona opció. Just al costat, a la Renfe Centre, altres passatgers continuaven esperant amb l’esperança que passés algun tren.
La d’aquest dilluns, 9 de febrer, és la primera de tres jornades de vaga per reclamar més personal i millores en la seguretat a les vies, després dels accidents mortals d’Adamuz i Gelida i de setmanes d’incidències a Rodalies. Tot i que en hores punta s’hauria de garantir el 66% del servei i el 33% la resta del dia, diversos usuaris asseguren que els trens no han passat. Elisabeth Zunzunegi es dirigia a Sants per cobrir la jornada com a periodista d’Euskal Telebista. Després de més de dues hores a l’andana, explicava que “no ha passat cap tren en direcció a Barcelona, és un desastre”. També criticava “una megafonia permanent, anunciant uns serveis mínims que no s’estan complint”.
Davant d’aquesta situació, alguns viatgers han canviat de plans. Fachyel Rodríguez, usuària habitual de Renfe, comentava que “haig d’anar a Barcelona per fer unes gestions i quan he arribat a l’estació i he vist que hi havia la vaga, he pujat a agafar el bus directament”. Com ella, moltes persones feien cua per assegurar-se el trajecte fins a Barcelona. Pilar Villagrassa, que anava a treballar, ha previngut l’incompliment dels serveis mínims de trens. “He sortit de casa amb una hora d’antelació i quan he vist que no passava cap tren, he canviat la Renfe per l’autobús”. Tot i això, el bus li permet arribar, però amb un recorregut diferent i més incertesa. “Crec que arribaré alhora, però, el trajecte és diferent i no et deixa al mateix lloc, llavors no ho sé”, afirma la usuària.
A l’estació de Renfe Centre, en canvi, molts usuaris han preferit esperar, sobretot aquells que tenen abonament i no volen pagar un altre transport. Maria del Mar Garcia, que havia quedat amb una amiga, feia dues hores que estava a l’andana resignada. Altres, com Glòria Mazuque, que intentava tornar a Sant Vicenç de Calders després de passar el cap de setmana a Sabadell, no tenien alternativa en autobús. Després d’una hora d’espera, subratlla que “estic enfadada i tinc fred, porto 1 h esperant perquè no tinc cap alternativa que em porti a casa”.