La manca d'il·luminació als carrers de Sabadell, una assignatura pendent: "Em fa por tornar a casa sola"

Parcs desèrtics, carrers notablement menys transitats o ciutadans que planifiquen canvis de ruta per evitar zones fosques. Aquesta és la realitat que viu Sabadell en alguns punts quan es fa de nit. La manca d’il·luminació en alguns punts de la ciutat és una queixa recurrent que condiciona el dia a dia de moltes persones que van pel carrer quan ja s'ha post al sol o, per contra, quan encara no ha sortit. "No em sento segura tornant sola a casa quan ja és fosc", assegura la Paula, veïna de la Creu Alta. "Generalment, torno amb amigues que viuen a prop de casa meva, però quan no m'acompanya ningú pateixo tota l'estona i, en gran part, és per la sensació de poca seguretat que em transmet la foscor", agrega.
La falta d'il·luminació als carrers de la ciutat genera, principalment, una sensació d'inseguretat que no existeix quan els fanals fan la seva funció correctament. Diversos estudis demostren que la manca de llum transmet aquesta intranquil·litat, vulnerabilitat i inseguretat que els veïns asseguren tenir en entorns poc il·luminats. "Hi ha carrers o places per les quals passo diàriament, però només si hi ha llum. Si és fosc, canvio la ruta i vaig per on estic més tranquil", exposa el Marc Garcia, veí del barri de Covadonga. "No dec ser l'únic que ho fa... Estic segur que l'afluència de dia i de nit a segons quins carrers de la ciutat varia significativament", afegeix Garcia. Segons diuen diversos veïns, la impressió que transmeten els carrers foscos provoca una situació que "és un peix que es mossega la cua", com apunta la María Pérez, veïna del barri de Covadonga, també: "Si no hi ha llum, no hi passa tanta gent i si no hi ha gent ningú hi vol passar, gairebé, cosa que encara exagera més aquesta incomoditat. No fa tanta cosa passar per un carrer totalment fosc si hi ha gent, però no és gaire usual", diu.
Aquest fet no és un problema que s'ha registrat únicament en alguns barris de la ciutat. D'una manera o altra, tots els sectors de Sabadell es veuen afectats per la poca llum, sigui per la planificació urbanística de la il·luminació o per la manca de manteniment, encara que hi ha zones on la infraestructura elèctrica que il·lumina els carrers falla més sovint. Les queixes incrementen significativament durant episodis de pluges o de meteorologia adversa, com fortes ventades, que afecten la xarxa d'il·luminació i provoquen apagades. Així, a alguns carrers concrets on solen patir aquestes conseqüències asseguren que "malauradament no és un fet puntual". En relació amb les apagades "recurrents", però, des d'Endesa, la companyia que opera a Sabadell, asseguren que "segurament hi ha incidències puntuals, però en absolut existeix una problemàtica endèmica a la ciutat que provoqui aquests episodis d'apagades". Mentrestant, els veïns reclamen solucions més ràpides per evitar que la foscor continuï condicionant l’ús quotidià dels carrers de la ciutat.