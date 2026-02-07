S'albiren canvis al Mercat Central: una parada vol créixer i el restaurant busca pretendents

El Mercat Central de Sabadell és un equipament molt viu tant per l'activitat comercial diària com les novetats que hi poden haver contínuament. Una d'aquestes vol ser l'ampliació de la parada Manyosa 1930, que preveu créixer amb la parada adjacent per tenir tota la cantonada. De moment aquest pas s'està tramitant, a l'espera dels permissos corresponents per poder habilitar l'espai i unir les parades.
Aquest pas serà fruit d'un motiu de celebració entre el comerç local com és que hi haurà relleu generacional. "Continuarà el meu fill, Àlex Camps, quarta generació", destaca l'actual gerent de l'establiment, Maite Manyosa. Ella ja pensa en la jubilació i, per això, la família està treballant en el relleu. El negoci està especialitzat en la venda de tot tipus d'olives i l'ampliació permetrà oferir "més producte i més variat", diu Manyosa. Camps hi treballa des de fa cinc anys per la qual cosa coneix de primera mà el dia a dia del mercat, encara que, com recorda ella, "no li agraden les olives, però s'hi ha acostumat des de petit!".
El restaurant continua tancat
També funciona com una parada, en règim de concessió, el restaurant de la planta baixa, al qual s’accedeix des del carrer de Colom. El desaparegut Saó va abaixar la persiana després de la pandèmia i, des d’aleshores, ningú s’ha decidit a emprendre-hi un nou negoci. “L’espai està disponible i l’Ajuntament ha rebut fins ara algunes consultes sobre el local”, afirmen fonts municipals.
A banda, el Mercat està pendent que s'hi facin obres per reparar les filtracions d'aigua, especialment greus en casos de pluges torrencials com es va viure el novembre passat. Segons fonts municipals, "en els propers dies" han de començar els treballs per impermeabilitzar els punts més crítics per on es filtra l’aigua quan plou amb certa intensitat i també es preveu aplicar diferents mesures correctores per evitar l’acumulació d’aigua a tota la coberta. La previsió és que els treballs durin unes dues setmanes.