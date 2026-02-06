Tot el que has de saber sobre la vaga de maquinistes de Rodalies

Renfe ha convocat una vaga que afectarà el servei ferroviari de Rodalies de Catalunya i els trens regionals els dies 9, 10 i 11 de febrer. La mobilització afecta tot el personal que presta serveis a l’empresa, fet que pot provocar alteracions significatives en la mobilitat diària, especialment en hores punta. Segons els serveis mínims establerts, durant les hores punta es garantirà el 66% del servei habitual, mentre que durant la resta d'hores es mantindrà el 33%. Les franges considerades com a hores punta són de 6 h a 9 h i de 17 h a 20:30 h. Renfe ha informat que aquests percentatges es podran distribuir de manera irregular en funció de les necessitats del servei, sempre que no se superi el percentatge global fixat. Això implica que en determinades línies o franges horàries hi haurà molts menys trens dels previstos.
Pel que fa a la infraestructura ferroviària, es mantindrà el servei indispensable perquè el transport es pugui prestar dins dels mínims establerts. En l’àmbit del manteniment, s’atendran únicament les avaries i actuacions immediates que no es puguin ajornar, amb un 33% dels efectius, també amb possibilitat de distribució irregular. Des de Rodalies es recomana als usuaris consultar l’estat del servei abans de desplaçar-se i, sempre que sigui possible, preveure alternatives de transport durant els dies de vaga. La reunió de prop de quatre hores entre CCOO, UGT i Semaf amb el ministre Óscar Puente va permetre avançar en qüestions com l’augment de plantilla, més inversions en infraestructures i possibles canvis en els protocols de seguretat, però els sindicats reclamen garanties concretes abans d’aixecar la mobilització. El Ministeri manté la voluntat de diàleg, amb noves reunions previstes, mentre que Semaf insisteix en la necessitat d’un canvi estructural del sistema ferroviari.
Els usuaris de Rodalies es manifesten
Davant de la quantitat d'incidències registrades a Rodalies des de fa molt temps i de la desfeta de les darreres dues setmanes, els ciutadans i diverses associacions han impulsat una manifestació per intentar revertir la situació. La trobada tindrà lloc a Barcelona dissabte vinent, dia 7 de febrer, a les 17 h. La manifestació s’iniciarà a l’Estació de França i recorrerà diversos carrers del centre de la ciutat fins a finalitzar a la plaça de Sant Jaume, davant del Palau de la Generalitat. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha qualificat de “comprensible” el malestar dels usuaris de Rodalies de Catalunya i ha defensat que la resposta del Govern no passa ni per rescindir el contracte amb Renfe ni per judicialitzar el conflicte, sinó per la col·laboració institucional.
A part, ha explicat que manté contactes diaris amb plataformes d’usuaris i ha situat com a prioritats reforçar una infraestructura “vulnerable”, millorar el material rodant i avançar cap a una nova governança del sistema. També ha anunciat que les pròximes reobertures del servei afectaran les línies R13 i R14, i que en les pròximes setmanes es reprendrà el funcionament ferroviari a totes les línies, tot i que amb limitacions temporals de velocitat. La situació, però, haurà de canviar molt per assolir una millor gestió. Els catalans van suspendre amb un 4,2 el servei de Rodalies en una enquesta prèvia al caos ferroviari que hi ha hagut i en responsabilitzen la Generalitat. Segurament, la qualificació actual seria notablement inferior.