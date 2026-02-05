La rehabilitació del Vapor Cortès d'Harquitectes arriba a la fase final dels Premis Mies van der Rohe 2026

La rehabilitació del Vapor Cortès – Prodis 1923 ubicat a Terrassa i obra del despatx de Sabadell Harquitectes es troba entre els cinc finalistes en l'apartat d'arquitectura dels Premis d’Arquitectura Contemporània de la Unió Europea / Premis Mies van der Rohe 2026, recolzats pel programa Creative Europe de la Unió Europea. També és obra finalista el Centre sportif et culturel Marie-Jose Perec, salle de danse Josephine Baker a Bretanya (França), de l’estudi onze04, amb seus a Barcelona i Nantes. La Comissió Europea i la Fundació Mies van der Rohe han anunciat aquest dijous les set obres finalistes d'entre les 40 preseleccionades anteriorment en una convocatòria que havia tingut 410 nominacions. Ara s’han seleccionat cinc projectes a la categoria Arquitectura, entre els quals hi ha el d'Harquitectes, i dos a la categoria Emergent.
El jurat considera que les set obres finalistes són "contribucions exemplars al futur de l’arquitectura europea, mostrant com l’arquitectura pot respondre tant a les condicions locals específiques com als grans reptes socials, creant entorns inclusius i de qualitat on la gent viu, aprèn i es troba".
Els guanyadors de les categories Arquitectura i Emerging s’anunciaran el 16 d’abril de 2026 a Oulu (Finlàndia), Capital Cultural Europea, en una conversa amb la participació d’un representant de la Comissió Europea, el director dels EUmies Awards i representants locals.
Els EUmies Awards Days, que inclouen la cerimònia de lliurament de premis, tindran lloc els dies 11 i 12 de maig de 2026 al Pavelló Mies van der Rohe i al Palau Victòria Eugènia de Barcelona, en el marc de Barcelona Capital Mundial de l’Arquitectura 2026. Precisament, els Harquitectes tenen adjudicat el concurs d'ampliació del MNAC de Barcelona, projecte que preveu integrar el Palau Nacional i el pavelló Victòria Eugènia amb un recorregut entre els dos espais.