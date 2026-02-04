“Això és terra de ningú i està abandonat”: Queixes per l'estat d'un aparcament de Can Feu

Un grup de veïns del sector Planetes del barri de Can Feu busca la manera d’arreglar un aparcament de sorra que, quan plou, queda malmès i, a causa del pendent, l’aigua arriba fins al portal d’un edifici del carrer de Mercuri, on hi arrossega part d’aquesta sorra. El principal problema és que “això és terra de ningú i està abandonat”, segons el veí Tomàs Recio, que assenyala que “a nosaltres no ens consta en escriptures ni res”, però l’Ajuntament els diu, i així confirma al Diari, que és privat “i el manteniment correspon als seus propietaris”. Per tant, davant d’aquesta situació de desconcert, veïns agrupats en el Moviment Veïnal Sector Planetes plantegen traslladar el cas al Síndic Municipal de Greuges de Sabadell, Josep Escartín, perquè els ajudi a treure l’entrellat. L’aigua de la pluja només ha entrat en alguna ocasió al portal, però generalment, quan s’acumula a la vorera, com que el carrer fa pendent s’escorre cap a un embornal que hi ha a la part baixa.
“L’última vegada vam parlar amb el senyor de la neteja i ho va recollir de seguida, però cada cop que plou aquí es forma un sarau”, afegeix Recio. Veïns com Santos Gallego, Francisco Martínez i Cati Fernández recorden que el pendent que fa el terreny hi és des que es va reurbanitzar l’espai per les obres del soterrament dels FGC fa menys d’una dècada. Anteriorment, en haver-hi carrer, hi havia embornals que recollien l’aigua pluvial i feien de barrera. Fonts municipals assenyalen que, tot i que sigui un espai privat i el manteniment depengui dels seus propietaris, l’Ajuntament “ha actuat en diverses ocasions per millorar-ne l’accés”. I afegeixen que “no és un espai públic que es pugui condicionar per a ús d’aparcament”.
A banda, aquesta situació és un exemple d’una altra problemàtica que també denuncien, com és la manca d’aparcament al carrer. Això fa que sigui fàcil veure cotxes aparcats sobre la vorera i espais no habilitats, i en el cas d’aquest aparcament improvisat del carrer de Mercuri, es provoca la sensació que, depèn de com, si algun dia hi ha d’arribar algun servei d’emergències no pugui fer-ho pel col·lapse viari. A escassos metres d’aquest emplaçament s’està urbanitzant el futur passeig alcalde Antoni Farrés. S’hi inverteixen uns quatre milions d’euros i la previsió és que les obres hagin acabat a finals d’aquest any.
Nou aparcament al Mil·lenari
I també a pocs metres d’aquesta zona, l’Ajuntament està habilitant un nou aparcament públic. És a la plaça del Mil·lenari i tindrà 68 places gratuïtes, incloses reservades per a mobilitat reduïda i recàrrega de vehicles elèctrics. La previsió municipal és que estigui enllestit el primer trimestre d’aquest any. Queda enlaire el dubte de què passarà quan obri aquest aparcament amb el no autoritzat del carrer de Mercuri, on diàriament hi aparquen una trentena de vehicles.