La topada d'un camió amb un arbre provoca el trencament d'un semàfor a Sabadell

Ningú ha resultat ferit en l'incident

Publicat el 04 de febrer de 2026 a les 14:16
Actualitzat el 04 de febrer de 2026 a les 15:06

Els Bombers de la Generalitat de Catalunya han intervingut aquest migdia en el trencament d'una branca d'un arbre a l'avinguda de Barberà, provocada per la topada d'un tràiler. El succés ha tingut lloc a l'altura del número 303, a les 12:47 h d'aquest dimecres 4 de febrer, i s'hi han desplaçat una dotació del cos de rescat i una més de la Policia Municipal, que han estat treballant-hi gairebé una hora. Segons asseguren des del cos, a causa de l'impacte, una branca de grans dimensions ha trencat un semàfor que es trobava just en el punt dels fets. Desenes de persones s'han acumulat davant de l'escena per veure què passava, i ràpidament el carrer ha estat tallat al trànsit per restringir el moviment dels vehicles

Afortunadament, el sinistre ha acabat en un ensurt amb danys materials, però sense cap afectació personal. Un semàfor ha quedat totalment fora de servei per la força de l'impacte, tot i que el tràiler no ha tingut cap dany important ni visible. Ni el conductor ni cap persona que passava per allà ha resultat ferit i no ha estat necessària la intervenció del Sistema d'Emergències Mèdiques. Aquesta vegada, doncs, la caiguda d'un arbre no ha estat causada per l'estat del mateix ni per un episodi de meteorologia adversa, sinó que ha sigut fruit d'una topada.  

