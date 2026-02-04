ARA A PORTADA
Els túnels ocults que vertebren sota terra l'hospital Parc Taulí de Sabadell: "El primer dia et perds... i el segon, també" Sergi Gonzàlez Reginaldo
Demanen construir ja l'estació de Rodalies de Can Llong de Sabadell: "Els veïns no es poden quedar tirats" Albert Acín Serra
VÍDEO | El circuit d'educació viària on s'ensenya als infants de Sabadell les normes de circulació Jan Cañadell Puigmartí
La topada d'un camió amb un arbre provoca el trencament d'un semàfor a Sabadell
Ningú ha resultat ferit en l'incident