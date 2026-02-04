Campanya conjunta per reforçar la seguretat viària de conductors i vianants a Sabadell

El Servei Català de Trànsit, en coordinació amb la Policia Municipal de Sabadell, està duent a terme una campanya preventiva específica per reforçar la seguretat dels vianants als entorns urbans fins aquest diumenge vinent, dia 8 de febrer. L’objectiu és posar el focus en aquells comportaments que poden generar situacions de risc en espais en què la convivència viària és especialment sensible, tant per part de conductors com de vianants. Aquesta actuació conjunta pretén reduir les conductes que comprometen la seguretat de les persones que es desplacen a peu.
Per una banda, es farà especial incidència en infraccions de conducció que posen en perill els vianants, com no respectar semàfors en vermell o circular a velocitats inadequades en zones pacificades, entre altres. Alhora, la campanya també té per objectiu corregir comportaments no reglamentaris dels mateixos vianants, com poden ser els encreuaments fora dels passos habilitats o la irrupció a la calçada sense garantir que la maniobra és segura. Des de la Policia Municipal de Sabadell, asseguren que hi participen activament “amb controls aleatoris a diferents punts i horaris de la ciutat” amb la finalitat d’evitar “accions que puguin posar en perill la seguretat dels vianants”. Per aquest motiu, doncs, la presència d’agents locals a la ciutat i les actuacions relacionades amb el trànsit i la seguretat viària incrementaran durant els pròxims dies. Des de Trànsit, per la seva banda, asseguren que volen “fomentar una mobilitat més segura, respectuosa i responsable”.
Segons les darreres dades oficials del cos de policia local, del 2024, hi va haver un total de 115 vianants implicats en accidents de trànsit: 22 il·lesos; 79, lleus, i 10 ciutadans greus. A banda d’això, en tot l’any hi va haver 38 accidents greus: 37 d’ells van acabar amb ferits de gravetat i un, amb una víctima mortal. Respecte als atropellaments, n’hi va haver 115 en total, també, i la gran majoria d’ells van ser a persones majors de 61 anys, acumulant un 40% del total.