Queixes per "la manca" de grues: “Els cotxes aparquen a la plaça del meu pare”

“Hi ha nits senceres que un cotxe ocupa la plaça d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda reservada del meu pare”. Ni la reserva d’estacionament per a discapacitats –amb número de matrícula assignada– ni les trucades a la Policia Municipal impedeixen que altres vehicles estacionin a la seva plaça de forma reiterada. La Cristina Sequero, veïna de Covadonga, denuncia “la manca de grues” i assegura que “en molts casos, la grua no ve quan es truca a la Policia Municipal”. Segons assenyala la veïna, a les nits es fa especialment difícil que arribi aquest servei. “A vegades, la Policia contacta amb el titular del vehicle perquè el retiri perquè ens diuen que no hi ha grues disponibles”, afegeix. “No sempre ho aconseguim. A vegades, hem de pujar el vehicle a la vorera perquè el meu pare pugui baixar o pujar”, expressa. “Com pot ser que Sabadell no disposi de les grues necessàries?”, planteja.
El seu cas no és excepcional: el síndic municipal de greuges, Josep Escartín, treballa ara en una actuació d’ofici on posa sota lupa el servei de grues municipals, que considera “insuficients” a la ciutat. Segons fonts municipals, actualment hi ha quatre grues que fan servei a tot Sabadell, però el síndic assenyala que “no només s’ha de garantir que hi hagi vehicles disponibles, sinó també el personal necessari i garantir els horaris del servei”. També creu que cal conscienciar les persones que aparquen indegudament: “Les places reservades per a persones amb mobilitat reduïda no són un privilegi, sinó un dret bàsic que garanteix l’autonomia i la dignitat d’aquest col·lectiu. Quan l’administració no pot fer complir la normativa, com en aquest cas, es produeix una vulneració d’aquests drets”, assenyala.
Una crida al civisme
Fonts de l’Ajuntament de Sabadell asseguren que “des de la Policia Municipal de Sabadell intenta donar resposta a totes les incidències relacionades amb l’ús indegut de places d’aparcament reservades per a persones amb mobilitat reduïda, ja que són situacions que poden generar una afectació important en el dia a dia d’aquestes persones”. Les mateixes fonts confirmen que la ciutat disposa actualment de quatre grues per atendre les diferents incidències a l’espai públic. Tanmateix, reconeixen les dificultats derivades d’aquests actes i fan una crida al civisme: “Les places reservades són imprescindibles per garantir l’autonomia de les persones amb mobilitat reduïda, i cal respectar-les en tot moment”, demanen. Actualment, estacionar sense autorització en una plaça reservada per a persones amb mobilitat reduïda comporta una multa de 200 euros, amb reducció a 100 euros si es paga anticipadament.