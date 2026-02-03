Una incidència al centre de control d'Adif obliga a suspendre la circulació de Rodalies dues vegades

Una incidència als sistemes de senyalització al centre de control d'Adif ha obligat a suspendre la circulació de Rodalies dos cops durant el matí. La primera vegada ha estat a les 7:10 h, quan s'ha registrat la incidència al centre de control i ha obligat a aturar tot el servei "per seguretat", segons ha indicat el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona. Passats cinc minuts, el servei s'ha començat a reprendre de forma gradual, però la incidència s'ha reproduït passats pocs minuts de les vuit del matí i la circulació ha tornat a quedar suspesa durant uns altres cinc minuts, segons Renfe. Un cop restablerta, es recupera progressivament la circulació de trens de totes les línies.
Aquest incident de suma a l'enrenou que es va generar dilluns passat a diverses estacions de Rodalies, després que el servei no funcionés correctament tot i la confirmació del Govern de la Generalitat dies abans. Carmona assegurava aquest matí que el servei de Rodalies començaria la jornada amb un 70% de la demanda habitual i amb una oferta de "mobilitat ferroviària o per carretera". Sembla que la primera opció, però, no ha estat una alternativa viable per a molt usuaris que s'han trobat la incidència una vegada han arribat a l'estació. El portaveu no ha concretat quan hi haurà normalitat del servei, amb la circulació de trens sense limitacions de velocitat ni talls de línies.
En alguns trams de la línia R4 s'hi ha instaurat un servei alternatiu per carretera "mentre es treballa per recuperar la circulació ferroviària amb totes les garanties de seguretat". Per això mateix, els trens d'aquesta línia circulen entre Martorell-Central i Terrassa Estació del Nord, i entre Sant Vicenç de Calders i Sant Sadurní d'Anoia. En ambdues línies hi ha limitacions de velocitat que poden provocar demores en les freqüències habituals. Així, hi ha un bus cada mitja hora amb parades a Manresa, Sant Vicenç de Castellet i Terrassa Estació del Nord; o un bus entre Manresa i Terrassa amb parades intermèdies cada dues hores, segons informa el Govern a la seva pàgina web oficial.