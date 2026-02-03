VÍDEO | Apareixen diversos porcs senglars en mig d'un parc infantil de Sabadell

Diversos veïns del barri de Covadonga de Sabadell van presenciar l'aparició porcs senglars passejant per la plaça de Sant Salvador. Dilluns passat a la nit es van veure alguns exemplars d'aquests porcins a l'interior d'un parc infantil del barri i ha generat incertesa entre alguns sabadellencs que van veure els animals. El vídeo, de la matinada d'aquest dilluns passat, mostra un grup de porcs senglars passejant per l'interior del recinte remenant entre les pedres del parc. Fa poc més d'un mes, també es van enregistrar exemplars de nit passejant per diversos punts de la ciutat.
Tot i que l'alarma social per la pesta porcina africana (PPA) ha baixat, la presència d'exemplars a zones urbanes sempre sol generar debat sobre la convivència entre la fauna salvatge i els ciutadans dels nuclis urbans. Des de l’Ajuntament de Sabadell, explicaven al Diari que la Policia Municipal és l'òrgan intermediari amb els agents rurals per controlar la presència dels animals a la ciutat i assegurar la zona al seu voltant, en cas que sigui necessari. "Si entren a la ciutat és, sovint, perquè hi troben menjar", deien fonts municipals. Per aquest motiu volen fer una crida al civisme perquè no es deixin escombraries, deixalles ni restes de menjar a fora dels contenidors. En cas de detectar la presència d’aquests animals, es recomana avisar la Policia Municipal o els Agents Rurals.
103 porcs senglars morts fins ara per la PPA
La Generalitat de Catalunya va flexibilitzar les restriccions per la pesta porcina africana (PPA) en els municipis situats entre els 6 i els 20 quilòmetres del focus del brot. En aquestes zones, considerades de baix risc, es permet de nou l’accés al medi natural, la represa d’activitats esportives, educatives i de lleure, així com els treballs agrícoles i forestals. Sabadell i la resta de municipis del primer radi, qualificats d’alt risc i amb un alt protagonisme del Vallès Occidental, continuen amb totes les restriccions vigents: prohibició d’activitats forestals i caça, i controls estrictes a les granges porcines. El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, també va anunciar el tancament nocturn de Collserola per intensificar les captures i comprovar si el brot ha arribat al parc natural. Fins ara, els 103 senglars morts per la PPA s’han localitzat dins la zona d’alt risc.