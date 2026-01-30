Canvis en la restriccions en el medi natural pel brot de pesta porcina

La Generalitat ha decidit aixecar les restriccions per contenir el brot de pesta porcina africana (PPA) als 73 municipis catalans situats en el perímetre d’entre els 6 i els 20 quilòmetres respecte a l’origen del virus. Al Vallès Occidental, la flexibilització afecta Castellar, Castellbisbal, Gallifa, Matadepera, Palau-solità i Plegamans, Sant Llorenç Savall, Rellinars, Sentmenat, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls. A la zona infectada considerada de baix risc, l'executiu permet de nou l’accés al medi natural tant de persones com d’animals domèstics, sempre que vagin lligats. També es reprenen les activitats esportives, educatives i de lleure, incloses les organitzades en grup, així com els treballs agrícoles i forestals i el pasturatge, amb la condició que el ramat no surti del perímetre autoritzat. Les zones de pícnic i els aparcaments no hauran d’estar tancats, tot i que es demana extremar les precaucions per evitar l’accés del menjar als porcs senglars i garantir la neteja diària dels punts de recollida d’escombraries.
En canvi, la modificació no afecta l'escenari en el primer radi, considerat d'alt risc: Badia, Barberà, Cerdanyola, Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat, Sant Quirze, Santa Perpètua de Mogoda i Terrassa. En aquesta àrea, de moment, es manté la restricció de les activitats forestals, excepte les vinculades a la prevenció d'incendis, i també els controls excepcionals sobre les granges de bestiar porcí que hi ha a la zona, que tenen prohibit entrar o treure animals o productes carnis sense autorització expressa de les autoritats sanitàries. Igualment, continuen prohibides les activitats de caça.
L'actualització ha estat anunciada pel conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, que ha afegit una particularitat en un tercer punt: Collserola queda des d’aquest divendres tancat a les nits per intensificar les captures i esbrinar si el brot ha entrat al parc natural. Així mateix, de sis del matí a deu de la nit es limita l’accés i les activitats en grups de més de deu persones. Situació que també marca la corona de dotze localitats en risc alt, en els 6 km de l'origen del brot. Aquestes mesures, però, no prohibeixen l’accés als habitatges ni a les activitats que es desenvolupin en espais tancats. Fins al moment, els 103 porcs senglars morts per la malaltia s’han trobat dins de la zona d’alt risc, on es mantenen totes les restriccions.