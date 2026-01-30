Montserrat Termes, economista: "Davant dels desastres naturals, és més barat prevenir que curar"

Nevades extremes, pluges torrencials durant, calor molt intensa, fred polar... A Catalunya hi ha hagut diversos episodis d'aquestes característiques en els darrers cinc mesos. Lluny de tenir un clima estable i suau, com fa uns anys, cada vegada és més evident que hi està havent un canvi en la meteorologia al territori català, així com al conjunt del planeta. "Catalunya és un dels llocs on més es demostra que existeix un canvi climàtic. Estem a una part del món on hi ha punts calents irrefutables", exposa Montserrat Termes, economista i presidenta del Comitè d’Experts sobre Canvi Climàtic de Catalunya (CECC). "Ho podem afirmar amb dades, no són suposicions, agrega". Termes posa sobre la taula la necessitat que arribi un "canvi" davant del "problema real" que tenim perquè l'emergència climàtica ha arribat "molt més ràpid del que s'havia previst".
Davant d'aquesta situació, la presidenta del CECC assegura que, "si bé no és viable ni és la intenció arribar a les zero emissions", hi ha dues opcions d'intervenció: la mitigació, que consisteix a intentar reduir les emissions, o l'adaptació, que, com diu el nom, tracta de preparar-se per viure amb els efectes del canvi climàtic. D'aquesta manera, una opció aporta solucions, mentre que l'altra simplement s'ajusta a les necessitats del moment i a problemes futurs. "Hem d'insistir que tot suma i qualsevol aportació és vàlida. El canvi climàtic mata", assenyala Termes. Confessa la seva preocupació pels efectes que té el canvi climàtic sobre la salut i fa èmfasi en la necessitat de saber-ho veure des d'aquesta perspectiva.
Alerta que el problema més greu no és només el nivell d’ambició, sinó que els pressupostos no són vinculants. Així, en cas de no complir-se, no hi ha cap conseqüència legal ni "mecanismes correctors"
La importància de les polítiques econòmiques
"Moltes vegades no ens prenem prou seriosament el canvi climàtic i els seus efectes, però amb els episodis que hem anat vivint últimament –la dana a la Comunitat Valenciana, les inundacions a les Terres de l'Ebre, els incendis a Paüls, les pluges de la Llevantada– hem anat prenent consciència", diu. "Ha passat el mateix amb les polítiques relacionades amb el canvi climàtic. Per desconeixement o pel que sigui no s'hi havien posat prou fins ara i s'ha demostrat que en els desastres naturals és molt més barat prevenir que curar –en tots els sentits–", exposa Termes. A part, esmenta que hi ha moltes polítiques "a curt termini" que dificulten que es pugui fer un gran avenç, tot i que, alhora, es conforma en què es duguin accions a terme. "Que aprovin el que sigui, però que aprovin pressupostos de carboni", assenyala.
L'economista va participar dimarts passat a la tarda en una "xerrada-debat" organitzada per l'ADENC anomenat Els reptes de l'escalfament global, on va exposar els reptes derivats dels acords internacionals i dels pressupostos de carboni aprovats pel Parlament de Catalunya. "Són l’eina clau que hauria de marcar tota la política climàtica de Catalunya perquè fixen quantes emissions màximes es poden fer en un període determinat", explica. La llei de canvi climàtic estableix que aquests pressupostos s’han d’aprovar amb deu anys d’antelació i en períodes de cinc anys, precisament per evitar el curtterminisme polític. El problema, però és que el govern ha aprovat un quinquenni i amb uns objectius "menys ambiciosos" del que demanaven des del CECC. "El nostre objectiu és assolir un 42% de reducció el 2030 i la que ha aprovat el Govern, un 31%", exposa. "És una passa endavant, però insuficient", conclou.