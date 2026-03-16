Sabadell

Canvis a l’escola La Romànica: en pintaran la façana i en renovaran el revestiment

Comptarà amb un pressupost de més de 300.000 euros

  La façana de l'escola La Romànica
Publicat el 16 de març de 2026 a les 17:42

Aprovat inicialment el projecte per millorar la pintura i els revestiments exteriors de l’escola La Romànica, situada al barri de La Creu de Barberà. L’actuació, que compta amb un pressupost de 306.981,48 euros, ha estat aprovada per la Junta de Govern Local i forma part dels treballs de pintura que l’Ajuntament està impulsant als centres educatius, i que suposen una inversió global de més de 2 milions d’euros.

En el cas de La Romànica, els treballs es faran a l’exterior d’un total de cinc edificis (aulari, administració, gimnàs, menjador-cuina i escola bressol). Es faran reparacions puntuals de l’arrebossat i després es pintaran les façanes i la fusteria exterior. D’altra banda, també es pintaran altres elements com baranes, passamans o reixes de les zones del pati, porxos, la pista esportiva i espais verds.

Els centres educatius on ja s’han acabat aquest tipus d’actuacions son l’Escola Concòrdia, Floresta i Juan Ramon Jiménez, i l’escola bressol Vapor Buxeda Nou. També es preveu millorar la pintura a les escoles Miquel Carreras, Roureda, Calvet d’Estrella, Sallarès i Pla, Joanot Alisanda i La Trama.

