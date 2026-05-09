Com i quan s’haurà de construir la futura variant de Sentmenat?

La variant de Sentmenat és una infraestructura que porta anys sobre la taula, entre les reivindicacions locals més velles. L'objectiu és construir una via de dos carrils circumdant per evitar que els vehicles pesants travessin el centre del poble, reduint la congestió de trànsit i millorant la seguretat. La carpeta no només ha ocupat en els últims anys l'esfera política, amb reunions en els despatxos de la comarca. També s'ha abordat la viabilitat del projecte des d'un punt de vista acadèmic i teòric. La demanda es remunta a finals dels anys noranta, amb diferents alternatives que s'han explorat amb els successius governs. El projecte ha reaparegut en la primera línia del debat ciutadà i institucional, encallat en una fase prèvia. Passar del paper al terreny s'albira encara lluny, a pesar dels lents avenços.
L'alcaldessa, Montserrat Rueda, ho ha situat com un dels grans reptes de Sentmenat. “La piscina i la variant sud són prioritats del mandat”, deia en una entrevista al Diari el març del 2025. Una postura que manté avui. A principis del 2025, la Generalitat va iniciar l’estudi informatiu i d’impacte ambiental després que el 2020 es recuperés l’encàrrec de l’estudi inicial a Territori. Una pantalla fins ara mai explorada. El plantejament compta encara amb quatre alternatives de traçat, pendents de decidir en funció de criteris tècnics i ambientals. Totes les opcions parteixen de la carretera B-142. En una primera fase, la intenció de l’executiu local és connectar amb el polígon industrial de Can Clapers. Mentre que el següent pas mira cap a la carretera C-1413a, també al sud. L’Ajuntament treballa amb la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat. En paral·lel, l’equip de govern ha demanat a la Generalitat que, un cop finalitzats els estudis, es realitzin audiències ciutadanes per informar la població de tots els detalls.
Debat al Coro, amb l'estiu com a horitzó clau
Aquest abril, el Coro va acollir un debat obert organitzat per Protegim l’Entorn de Sentmenat (PES) i l’Associació de Defensa i Estudi de la Natura (Adenc), amb la intervenció d’entitats i partits del municipi, inclosa l’oposició. En el punt de mira dels ecologistes hi ha l'equilibri entre la millora de la mobilitat i la preservació dels espais agroforestals de la zona. La conferència va constatar l'estat de la qüestió, marcat per modificacions recents de la part ambiental de l'estudi informatiu. El document ha d'entrar en una nova fase abans de l'estiu. Després, s'haurà de fer el projecte executiu per determinar quina és la proposta desenvolupada finalment i, posteriorment, serà el moment de l'execució, amb la construcció. Fonts del Departament de Territori no especifiquen per ara els terminis, que han patit endarreriments respecte a la previsió inicial.
Mentrestant, els veïns esperen novetats. "Hem d'escoltar molt més a la gent que hi entén, i no tant els polítics. Volem saber quines implicacions té cada traçat", manté Antonio Montaña, president de l'Associació de Veïns de Sentmenat. L'entitat demana més assemblees i trobades. Amb tot, la postura és clara. "Estem a favor de la variant. Sobretot, en un moment en què el transport de mercaderies és tan important en la societat actual. Això sí, el que volem és que afecti el mínim possible el terreny", diu el representant. El resultat, segons informes municipals, és que la infraestructura tragués del poble més de 6.000 vehicles que actualment travessen diàriament el nucli urbà.
De la mateixa manera, la construcció de la nova carretera resoldria una demanda que també comparteix el món empresarial. Jordi Pareras, portaveu de l’Associació Sentmenat Empresarial -entitat d’Empresaris i propietaris dels Polígons del municipi- va remarcar en la seva intervenció la importància de millorar les connexions amb els polígons, sigui quin sigui el traçat definitiu. En la mateixa línia, la Cambra de Comerç de Sabadell ha ofert el seu suport a l’ajuntament per tal de tirar endavant les obres en aquest punt. Fonts de l'entitat sabadellenca remarquen que el posicionament no ha canviat. Les veus es mostren a favor que es faci la variant sud de Sentmenat amb la fi que el transport pensant no circuli per l'interior del municipi. Tot i això, admeten que encara desconeixen quin traçat es durà a terme finalment.
El mirall de Palau o Polinyà
Sentmenat mira la variant de Palau-solità i Plegamans i Polinyà, localitats veïnes que compten amb models similars al plantejat. La sessió al Coro va evidenciar que el debat continua obert i que el procés serà llarg. Pel camí, el projecte persegueix el consens polític. Des del grup d'ERC, que presideix la Comissió de Seguiment de la variant, la portaveu Carme Torrents reitera la necessitat d'accelerar. “Ens interessa saber quin és el traçat entre les quatre opcions. Si anem tots junts podrem fer més força”, refermava. Mentre no s'avanci, les complicacions continuen a la xarxa de comunicacions actual. “El passeig d'Anselm Clavé no sembla un passeig, sembla una carretera nacional”, alerta. En aquesta línia, Montserrat Rueda va repassar una cronologia plena d'entrebancs burocràtics en el passat, amb replantejaments que han frenat el procés. Amb tot, l'alcaldessa es mostra confiada que en les pròximes setmanes es desencallarà un estudi que ha de beneficiar tot el poble. “L'urbanisme no es fa a la carta de ningú. Es fa mirant l'interès general. I a Sentmenat són 9.500 persones. Espero que, per una vegada, puguem fer un projecte urbanístic amb un consens ampli”, reclama. Per fer-ho, emfatitza, cal valentia. "Tinc molt clar que cal un treball tècnic acurat i el traçat que correspongui. La gent vol una variant digna. Els posicionaments contraris a això són interessos personals i polítics. Però l'interès general es determina tècnicament", tanca.
El concepte del Quart Cinturó, dibuixat en aquest punt del Vallès, sobrevola la infraestructura sentmenatenca. "Potser no té sentit plantejar-ho en clau local i cal fer-ho des d'una òptica més global", puntualitza l'arquitecte urbanista Manel Larrosa. L'expert també demana analitzar d'on arriben els camions a Sentmenat, connectat per carretera amb Castellar, Caldes i Polinyà. "És una T. No és només est-oest, també nord-sud", avisa. Alhora, aposta per explorar la via del ferrocarril que unís els tres municipis i arribés fins a les Franqueses. La possibilitat d'ampliar la futura obra, però, no convenç l'Adenc. El col·lectiu defensa una traça més curta, amb menys afectació agrària i que connecti directament la zona industrial de Can Roure amb Can Clapers.
"Totes les parts reconeixem que cal eliminar el trànsit pesant pel nucli urbà. Les diferències sorgeixen a l'hora de limitar l'afectació territorial. En la mesura del possible, hem de preservar el sòl agrícola existent i utilitzar sòl que ja està desenvolupat i que pugui compatibilitzar la doble funció. Per això, defensem connectar-ho directament amb el polígon de Can Clapers, convertint-lo en una gran rotonda. Simplifica l'actuació, perquè redueix el recorregut, i suposa intervencions molt concretes a la carretera actual. Això redueix el cost d'execució, de despesa pública, i fa que sigui molt més factible que s'executi en un termini mitjà. Molt més que amb una gran variant, de cost més elevat, que trigaria molt més temps", resumeix Toni Altaió, membre de l'Adenc. A més, recorda que ja hi va haver una antiga proposta de màxims, descartada pel cost que implicava. Sigui com sigui, la variant ha de ser un abans i un després per al poble, que ha d'experimentar un creixement residencial i comercial a la zona de Can Vilar.