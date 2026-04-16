Més de 1.000 quilos de cargols surten de la closca a Sentmenat

Sentmenat acull dissabte i diumenge la XIV Fira del Cargol, una celebració gastronòmica que combina restauració, alimentació i comerç local. La cita ofereix, un any més, cargols i degustacions de diferents productes, amb un espai de restauració per menjar a la fira i la participació dels establiments del municipi. Tot plegat, en un cap de setmana que reuneix activitats culturals vinculades a entitats sentmenatenques. "Que porti catorze anys és tot un mèrit. La idea inicial va ser incentivar el comerç local, però amb els anys s'ha fet un gir de volta al cargol", explica Núria Colomé, regidora d'Empresa, Comerç i Ocupació. Els cargols seran els protagonistes dels plats a través de diferents receptes, sense perdre l'esperit dinamitzador. En aquest sentit, no hi faltarà la música a càrrec del grup local Contrapunt -dissabte al vespre-, swing, ball de plaça, jocs de fusta i altres activitats. A més, el Coro incentiva la trobada de gegants, que compta amb un nou integrant: el Tafaner, un cargol, en forma de capgròs, que s'estrena enguany.
Pere Rosell, de Cal Miquel, ja porta dies amb els preparatius en marxa. "Cada any va millor. És qüestió de posar-s'hi i esperar que vingui molta gent. Quan es remenen molts cargols, has de començar aviat a coure'ls", diu. Durant la setmana, ja es van fent per tenir-los a punt. N'hi haurà amb botifarra, xoriç, conill i a la gormanda, a més del cargol tradicional, per acompanyar amb allioli. "Nosaltres farem uns 350 quilos, a més dels que fan a Cal Vivet i tots els que venen", avisa. En total, n'hi haurà més de 1.000 quilos. També s'oferiran embotits i altres productes: morret, llardons, xistorra... Una oportunitat per tastar un plat típic que no només es fa a Lleida. "El cargol és complicat de fer a casa i quan hi ha una fira com aquesta, que és poc habitual en el nostre entorn, és molt atractiu", destaca.
Com a novetat, la inauguració serà a les dotze del migdia dissabte per poder ampliar els àpats en les dues jornades. Diumenge hi haurà la trobada de cotxes antics durant el matí, zumba a la tarda i altres propostes. "Convidem tothom a sortir al carrer. I que vingui gent de la rodalia", remarca Colomé. L’edició està dedicada al modernisme català, ja que coincideix amb el centenari de la mort d’Antoni Gaudí. Aquesta temàtica marcarà l'estètica i l’ambientació de l’esdeveniment. Els aparadors de les botigues ja llueixen amb diferents elements. Qui aparegui amb algun complement en la vestimenta de caràcter modernista, tindrà un vermut gratis. "Les rutes modernistes -dissabte a les onze i a les cinc- serviran per posar Sentmenat al món", tanca la responsable local, que reivindica que cada any la fira guanya més solera.