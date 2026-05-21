El cor de Sentmenat celebra els 25 anys amb un viatge per la cançó popular catalana

El Cor de Sentmenat està d'enhorabona. La icònica entitat sociocultural commemora els 25 anys de vida amb la presentació de La Nostra Cançó, una proposta escènica que vol explorar, compartir i reivindicar la riquesa del repertori coral català a través d’alguns dels seus noms propis. "El muntatge és el plat fort de la celebració d'aquest quart de segle", explica Sergi Gil, voluntari i integrant de la formació musical. La proposta es podrà veure aquest dissabte a les 20 h, i diumenge, a les 18.30 hores, al Teatre del Coro de Sentmenat. La cita combina música, moviment i paraula en una posada en escena poètica i emocional, fidel a la identitat artística del cor. "Són peces molt complicades. La musicalitat és complexa, amb fins a sis veus. I instruments en directe!", avisa.
El programa està configurat en dues parts. La primera estarà dedicada a l’obra de Josep Ollé, un dels compositors corals catalans més reconeguts de l’actualitat. També comptarà amb la participació especial del pianista Luc-Olivier Sánchez, que interpretarà alguna de les cançons i danses de Frederic Mompou. A la segona part, el cor oferirà una selecció de cançons populars catalanes harmonitzades per Manuel Oltra i Josep Maria Pladevall per a cor i guitarra, acompanyats de la guitarrista sentmenatenca Berta Permanyer, que també interpretarà alguna de les cançons populars catalanes harmonitzades pel mestre Miquel Llobet.
Les entrades ja estan a la venda per internet. El grup confia a tenir una bona acollida, en un any especial que preveu algun acte institucional per l'aniversari cap a la tardor. Gil referma l'esperit genuí i nostrat de la colla, diferenciat d'altres formats, a través de coreografies i altres innovacions. "Amb 25 anys de vida, potser ja hem perdut allò de joves", riu. L'associació va néixer el 2001 dins la Societat Coral Obrera La Glòria Sentmenatenca. Actualment, està formada per cantaires de diferents edats i trajectòries, fet que converteix el projecte en un espai intergeneracional de convivència, creació i expressió col·lectiva. Sota la direcció musical de Toni Santiago i Luc-Olivier Sánchez, el cor ha consolidat una línia artística pròpia basada en el cant coral escènic, integrant veu, expressió corporal i dramatúrgia en espectacles originals i compromesos. Aquest cap de setmana hi ha una nova mostra.